Matera: al via la sperimentazione del lavoro agile per 38 dipendenti comunali

Con la delibera di giunta 352/2023, si è dato l’indirizzo a procedere ad attivare una sperimentazione per il lavoro agile negli uffici del Comune di Matera. Lo si apprende da una nota in cui si legge che “Dopo l’adeguamento tecnologico di apparati e connessione, è partito il periodo sperimentale per i 38 dipendenti comunali che ne hanno fatto richiesta e sono in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. È un’iniziativa del sindaco, Domenico Bennardi e dell’assessore alla Innovazione Angelo Cotugno, all’esito della procedura di confronto sindacale prevista dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro (comparto Funzioni locali – triennio 2019-2021), che ha portato ad approvare gli atti necessari all’avvio del lavoro agile. Dopo la scadenza dell’Avviso, curato dall’ufficio Organizzazione e Gestione del personale, è partita la procedura sperimentale su base volontaria. Sono coinvolti i dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e contratto a tempo indeterminato o determinato.” “Tra le tante eredità della pandemia –hanno commentato Bennardi e Cotugno – c’è anche quella di aver prodotto una maggiore consapevolezza di questo tipo di lavoro smart e dinamico, che può rappresentare una sfida per il futuro, coniugando innovazione ed efficienza. Il provvedimento scaturisce da scelte adottate nella fase pandemica, a cui sono seguite specifiche richieste dei lavoratori e un proficuo confronto con i sindacati. A fine sperimentazione, si verificherà la modalità lavorativa per valutarne gli esiti per continuare ed eventualmente estenderne la fruizione.”

