Matera, Al via la 6° edizione della “Race for the Cure”

Pronti, Partenza, Via!!!! Taglio del nastro, ovviamente rosa, per la “Corsa per la Cura” più amata dalle donne.

Non solo corsa, però è la Race for the cure, ma un vero e proprio momento di importante sensibilizzazione che abbraccia diverse giornate e coinvolge diversi partner.

Il Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia si prepara a celebrare la sesta edizione della Race for the Cure, con tre giornate all’insegna della Prevenzione, della Salute e della Solidarietà: dal 27 al 29 settembre (dalle 9 alle 19), il Campo Scuola Duni di Matera si trasformerà nella casa della prevenzione e della promozione della salute, dove sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività

di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento, mostre e conferenze.

La tappa di Matera 2024 cambia location per consentire un grande ampliamento dell’offerta sportiva, medica, divulgativa e di sostegno alle donne in rosa, offrendo un numero sempre crescente di opportunità per tutta la comunità, a partire dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia che raggiungeranno il Villaggio della Salute per comprendere come un adeguato stile di vita, mangiando bene e praticando attività sportiva in maniera costante, sia il primo passo per prendersi cura della propria salute.

Il Villaggio della Salute sarà inaugurato venerdì 27 settembre, alle ore 9.30, presso il Campo Scuola Raffaele Duni, alla presenza di autorità civili, sanitarie e religiose regionali e cittadine, ed ospiterà tante iniziative gratuite di salute, sport e benessere. L’accento sarà posto sulla prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, patologie della tiroide, con l’integrazione di consulenze genetiche, diabetologiche, nutrizionali, fisioterapiche e psiconcologiche, attraverso consulti e prestazioni specialistiche aperte a tutte e tutti,

promossi da Komen Italia in collaborazione con il personale sanitario delle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza, dell’IRCSS Crob di Rionero, dei medici volontari liberi professionisti e grazie anche al contributo della Fondazione Johnson&Johnson.

L’ampia area dedicata alle Donne in Rosa si arricchirà di nuove iniziative e attività specifiche dedicate al loro benessere fisico e psicologico, consentendo momenti di condivisione delle loro esperienze e di celebrazione della loro forza e della loro bellezza, come avvenuto nel corso della quinta edizione della sfilata “Bella come sei” tenutasi a Matera il 1mo settembre.

L’area dello Sport sarà potenziata grazie alla presenza del “Volley For The Cure”, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo che porterà una importante tappa del Circuito Volley S3, in cui i ragazzi potranno divertirsi con i campioni nazionali Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio, con un percorso di apprendimento a tappe.

Accanto all’area volley saranno presenti tante altre attività grazie alle federazioni e alle strutture sportive che hanno garantito il supporto volontario per la riuscita dell’evento: basket, calcio, atletica, pesca sportiva, kick boxing, kung fu, ginnastica artistica e le attività di intrattenimento gestite in area palco.

Nell’area conferenze allestita presso il Villaggio saranno organizzati incontri mattutini con gli studenti sui corretti stili di vita, a partire dall’alimentazione sana, mentre nel pomeriggio si alterneranno momenti di approfondimento sui progetti di Komen Italia svolti sul territorio regionale, quelli sostenuti a beneficio di altre associazioni e convegni su tematiche inerenti la mission associativa.

“Questo progetto è nato negli Stati Uniti da una collaborazione con la più grande organizzazione che si occupa di tumori del seno. Sono trascorsi 25 anni durante i quali il risultato più importante è aver contribuito ad un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, infondendo speranza attraverso la condivisione. Per questo importante anniversario, che si è svolto a Roma, domenica 12 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via alla Race for the Cure”, Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia.

“Komen Italia è felice di festeggiare i 6 anni di presenza a Matera e di dedicare ampio spazio alla promozione della salute femminile con il Villaggio della Race for the Cure che, con le sue numerose specialità mediche, è un esempio concreto di offerta medico-diagnostica e un invito a conoscere sempre meglio le migliori strategie di prevenzione”, Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

“Anche quest’anno nei tre giorni del Villaggio della Salute organizzato per la Race for the Cure” – sottolinea Laura Tosto, Presidente del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia- “la comunità sarà protagonista attiva di un grande evento di sensibilizzazione sulla prevenzione, per dimostrare ancora un volta che la solidarietà e la partecipazione dei singoli e dei gruppi, consente di raggiungere obiettivi rilevanti. Tutti i fondi raccolti sostenendo la Race di Matera saranno impiegati per le attività di prevenzione e di sostegno alle donne in rosa organizzate sull’intero territorio regionale e per sostenere altre associazioni che propongono attività

sul territorio in linea con la mission di Komen Italia.

È grande il sostegno che abbiamo ricevuto dalle istituzioni, dalle aziende, dai commercianti, dalle società sportive – dichiara Maria Merlino, Vice Presidente del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia – a ognuno di loro, come ai singoli sostenitori e ai volontari che stanno donando il loro tempo per la riuscita della manifestazione, va il nostro sincero ringraziamento per il supporto e l’impegno dimostrato al nostro fianco”

“E’ con orgoglio che rinnoviamo il nostro impegno accanto a Komen Italia per sostenere le donne che affrontano la malattia del tumore del seno e per essere ogni giorno ambasciatori della prevenzione – Marica Lorusso, AD di Domar – “l’impegno come main local partner dell’iniziativa è un segno concreto del percorso aziendale di sostegno alle donne del nostro territorio e alle loro famiglie. Condividiamo i valori di Komen Italia e siamo fieri di impegnarci in questo progetto come testimonianza concreta di responsabilità sociale ed ambientale. La Squadra Domar parteciperà attivamente alle attività che si terranno presso il Villaggio della Salute per testimoniare in maniera concreta la vicinanza a tutte le donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza della malattia” Grazie alla partnership con il Ministero della Cultura i partecipanti alla Race for The Cure avranno la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Archeologico nazionale Domenico Ridola e l’Ex Ospedale San Rocco di Matera.

I momenti più attesi sono la tradizionale corsa di 5 km non competitiva e la passeggiata di 2 km aperte a tutti, previsti per domenica 29 settembre, con partenza alle 10.00 dai Viale delle Nazioni Unite (altezza Palazzetto dello Sport) e arrivo al Campo Scuola Duni.

Patrocini

Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e al Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Race è sostenuta dal patrocinio e dalla partecipazione di Regione Basilicata, Consiglio Regionale della Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Commissione Regionale Pari Opportunità, Ufficio della Consigliera di Parità, Coni, Sport e Salute, Federazione Italiana Pallavolo, Siae, Esercito Italiano, Carabinieri, Azienda Sanitaria di Matera, Azienda Sanitaria di Potenza, IRCSS Crob di Rionero, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Treccani, Commissione Difesa Vista, CNA Basilicata, Confindustria Basilicata, Confapi, Azienda Promozione Turistica Basilicata, Ordine dei Medici, Ordine dei Fisioterapisti, CSV Basilicata, Volontari Open Culture, Associazione SS. Addolorata e in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Partner

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con Istituzioni e Aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione. Di particolare rilievo la collaborazione con Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa. Inoltre: Barberino Outlet, Bimby Vorwerk,Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Johnson&Johnson.Fornitori ufficiali Hertz e Lete.

I principali partner locali che quest’anno sostengono l’edizione di Matera della Race sono: Domar, Poste Italiane, Base Protection, Ferrovie Appulo Lucane, Di Leo, Latte Rugiada Media partner TRM network L’organizzazione tecnica della gara e della camminata è a cura di UISP e Sport e Salute

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di almeno 13 euro, online sul sito www.raceforthecure.it o al Villaggio Race for the Cure del Campo Scuola (venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 9 alle 19, domenica 29 settembre a partire dalle ore 8). L’iscrizione dà diritto a ricevere – fino a esaurimento – l’iconica maglia ufficiale e lo zainetto.

Info e iscrizioni:

www.raceforthecure.it

www.komen.it

