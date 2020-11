“Sono iniziati questa mattina i lavori per realizzare il programma di riqualificazione del rione Pini. Si tratta di un progetto dell’importo complessivo di 400 mila euro che interessa via Morelli, via Lanfranchi, salita Dorso e le aree verdi circostanti.”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Matera che così prosegue:

“Lo stato attuale dei luoghi presenta evidenti segni di degrado, zone in abbandono e marciapiedi che in diversi tratti non consentono la percorribilità pedonale. Le stesse strade che attraversano il quartiere presentano buche e avvallamenti che costituiscono un pericolo per automobilisti e motociclisti.

Il progetto, che interessa una superficie complessiva di 6.500 metri quadrati, prevede la realizzazione di interventi di rigenerazione delle aree degradate, di miglioramento del decoro urbano, di manutenzione e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture esistenti, la sistemazione delle aree verdi – giardini e spazi pubblici – che saranno riportati alla loro funzione di aggregazione sociale.

Saranno rifatti i marciapiedi esistenti e realizzati nuovi tratti laddove assenti, previsto il rifacimento delle strade e la realizzazione di una piccola rotatoria all’incrocio tra via via Morelli e via Lanfranchi.”

“Il progetto riqualificazione contribuirà ad aumentare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi del rione Pini – afferma l’assessore alle Opere Pubbliche, Graziella Corti –, tanto dal punto di vista sociale, quanto da quello estetico e ambientale. I lavori rientrano in un ampio programma di interventi che l’Amministrazione comunale intende realizzare per la rigenerazione urbana”.