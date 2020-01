Tutto bene per l’addio al 2019 e il benevenuto al bisestile 2020. Niente incidenti, aldilà dei qualche atto vandalico, e tanta voglia di divertirsi anche se i problemi e gli auspici dell’anno passato sono tutti là. Restano le sensazioni, i video, le immagini, i suoni, i colori e i commenti dell’ultimo fragoroso brindisi per farsi gli auguri un po’ ovunque. E così piazza Vittorio Veneto piena di cittadini e turisti per il concerto dei Tiro Mancino e della programmazione di ”Materanno” e tutto esaurito per i concerti al Gardenia del Matera Hotel con J-Ax e Fred De Palma al Palace con tanti giovani in visibilio e lo stesso valga per altri eventi a suon di musica e divertimento presso Villa Schiuma e all’Alvino 1844. Una offerta diversificata che ha lasciato intravedere interessanti potenzialità per investire, fare bene, organizzare anche per i prossimi eventi da legare all’offerta turistica, a cominciare dal Carnevale e poi a Pasqua, senza dimenticare l’uscita del film di James Bond, girato per oltre un mese dalle nostre parte. La scommessa è qui…ma occorre lavorarci per tempo. Fuori idee e risorse… Le immagini della serata di Capodanno rimbalzate anche sui social e con servzi puntuali e dedicati dell’infaticabile Michele ”dj Michelino” Capolupo sul portale SassiLive, che è stato il vero reporter della notte materana, meritano continuità. A meno che non abbiate, rispettiamo i gusti altrui, nostalgia per l’ultima puntata del Capodanno Rai a Potenza con un cast di qualità ma , tranne poche presenze giovanili, tarato sugli over 70… in linea con l’invecchiamento della popolazione della Basilicata. Concidenze? Quei soldi, con la chiusura di Matera 2019 che hanno consentito di accedere ai fondi europei e attivare una convenzione quinquennale con la Rai, sono finiti con l’anno da capitale europea della cultura . Bisogna pensare ad altro anche in maniera autonoma. Il capo dello Stato, Sergio Mattarela, nel discorso di fine anno ha ringraziato Matera per quanto ha fatto nel 2019 per il Mezzogiorno e per l’Italia. Per noi citazione scontata visto che il Presidente della Repubblica, oltre alla presenza nella cerimonia di apertura del 19 gennaio 2019, ha citato più volte- e lo stesso valga per il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini come altri esponenti di governo- l’esperienza di Matera. Anno irripetibile. Si tratta di continuae facendo tesoro di quello che si è fatto , non si è fatto per vari motivi, ma con risorse anche umane diverse. E i giovani che vogliono fare, investire, ci sono. Diamo loro fiducia e spazio, fuori dalla logica del ”cappello in mano” da familismo immorale, che favoriscono emigrazione e invecchiamento della popolazione.