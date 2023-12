Matera: aiuole cittadine addobbate a festa per festività natalizie

L’amministrazione cittadina della Città dei Sassi, ha provveduto ad un allestimento delle aiuole cittadine in funzione dell’arrivo delle festività natalizie. E così, il settore Ambiente dell’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore Massimiliano Amenta, ha addobbato gli spazi verdi e le aiuole della città con lo scopo di “regalare magia alla città, per residenti e turisti, che affolleranno Matera nelle prossime settimane. Dai ciclamini rossi alle statuette luminose, fino agli alberi di Natale illuminati in alcune rotonde, luci colorate e scritte tridimensionali bianche, per augurare a tutti un buon Natale.”

«Un segno di attenzione -dichiara Amenta- per rendere la nostra città più calda e accogliente in vista delle festività. Per i lavori di cura e manutenzione degli spazi verdi, stiamo utilizzando i residui di potatura, che vengono biotriturati divenendo materia prima secondaria, in parte come abbellimento, ma anche come pacciamante e concimante al fine di addobbare le aiuole di Natale. Innovazione, rispetto dell’ambiente e bellezza, sono ormai le parole d’ordine del decoro urbano a Matera.”