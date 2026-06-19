Matera accoglie l’eredità bizantina: al via la mostra internazionale a Palazzo Lanfranchi

Dal 20 giugno al 20 settembre 2026, le prestigiose sale di Palazzo Lanfranchi (Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata) a Matera ospiteranno l’attesa mostra internazionale “La luce di Bisanzio. Arte, fede e potere nelle Terre Romene” (Lumina Bizanțului. Artă, credință și putere în Țările Române).

L’evento si inserisce nel ricco palinsesto dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026** e celebra Matera nel suo ruolo di *Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

La mostra è curata dal Museo Nazionale di Storia della Romania, in stretta sinergia con l’Ambasciata di Romania in Italia e il Consolato Generale di Romania a Bari.

La realizzazione di questo importante appuntamento è stata resa possibile grazie alla collaborazione interistituzionale tra il Comune di Matera, i Musei Nazionali di Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e Ministeri romeni della Cultura, degli Affari Esteri e della Difesa Nazionale.

Il pubblico italiano avrà l’opportunità unica di ammirare circa 90 beni culturali di altissimo pregio provenienti dal patrimonio nazionale romeno. Tra opere d’arte emblematiche, antichi documenti storici e preziosi oggetti liturgici, l’esposizione svela l’impatto profondo e duraturo che le secolari tradizioni di Bisanzio hanno avuto nell’identità politica, religiosa e artistica di regioni storiche come la Dobrugia, la Valacchia e la Moldavia.

Il progetto curatoriale non racconta Bisanzio come un impero tramontato, ma come un’eredità viva e pulsante, custodita nei secoli attraverso la fede ortodossa, le istituzioni e l’arte.

Il percorso espositivo mette in risalto il ruolo cruciale dei principi romeni, visti come protettori dell’Ortodossia e continuatori simbolici della tradizione imperiale. La mostra esplora inoltre le fitte reti di relazioni culturali con i grandi centri monastici ortodossi e gli ambienti greci, restituendo il quadro di un fervido e affascinante dialogo culturale nell’Europa sud-orientale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.