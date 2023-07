Matera a scuola di decoro. E i turisti annotano…

Non è la prima volta che ritorniamo sullo stesso argomento: perchè senza organizzazione ( Matera volutamente è senza un piano strategico del turismo, realizzato e gestito da professionalità con esperienza del settore), senso di responsabilità e della misura su prezzi e servizi di accoglienza ( a cominciare dal decoro) si perdono punti. Ci sono ancora, come ci segnala Antonio Serravezza che il mondo continua a girarlo, frange di irresponsabili, che quanto a decoro lasciano a desiderare. Eppure basta poco…nell’organizzare meglio la disposizione di tavoli e panche, nell’evitare che briciole e altri residui…formino la catena alimentare per insetti, volatili e amici a quattro zampe e nel sistemare i rifiuti dove e quando è consentito. Il resto deve farlo l’amministrazione comunale con una informazione e vigilanza più attenta verso concittadini e turisti. Non si consumano pasti sulle scalinate dei monumenti, carte e involucri unti e bisunti vanno posti nei cestini e a Fido non deve essere consentito di fare i bisognosi dove capita. Obbligo a far pulire, come impone una recente ordinanza del sindaco di Potenza con l’obbligo di portare la bottiglietta d’acqua per la diluizione delle urine, e campagna di educazione. Ma finora, e non avevamo dubbi, non si è visto ancora nulla. Senza cultura turistica, organizzazione e senso di responsabilità continueremo ad annotare quello che non va. ”Matera si vende da sè e i turisti vengono comunque” si continua a ripetere pappagallescamente in vari ambienti. Ma i flussi consistenti non restano tali e sulla patente a punti di settore si fanno valutazioni. Corsi di decoro urbano, per amministratori e operatori? Sarebbe un passo avanti…per arginare il passaparola sulla ” Matera, oh cara!”.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Siamo la capitale europea della cultura e ormai possiamo fregarcene delle disposizioni igieniche e dei servizi offerti ai turisti? Assolutamente no. Uno dei biglietti da visita di una città turistica, forse quello più importante, è quello dei servizi, dell’igiene e della sicurezza.

Più presenze di turisti ci sono in città e più aumentano le discrepanze nei locali del centro che pensano solo a offrire un scarso servizio, poca sicurezza igienica e scarsa qualità dei prodotti offerti. Tutto questo è contestabile fino al momento del pagamento che purtroppo tante volte non è riscontrabile per mancanza di scontrino. Non parliamo degli spazi esterni non gestiti dalla proprietà dei bar. Ammucchiata di tavolini e sedie, sporcizia e servizio a carico del cliente che deve ordinare all’interno e portarsi al tavolino esterno il vassoio con l’ordinazione. Subito bisognerebbe controllare l’igiene dietro e sopra il banco di lavoro ma ci siamo dimenticati dell’epidemia contagiosa? Decine e decine di persone che maneggiano vassoi senza sosta e senza un minimo di sanificazione, personale che opera a mani nude gestendo la preparazione delle ordinazioni, toccando materiale non sanificato, toccando le monete al momento del pagamento e dando nelle mani degli avventori i vassoi che svuotano dalle consumazioni vecchie e riempiono con quelle nuove. All’esterno nessuno controlla, pochi posacenere sporchi, tavolini che non vengono sanificati tra un servizio e l’altro. Insomma non è giusto che questo succeda nella nostra città rinomata per l’ospitalità. Non si rendono conto, certi gestori, che questo è spesso il primo biglietto da visita del loro locale? Le lamentele dei turisti attenti esistono e non bisogna insabbiarle e sarebbe necessaria una maggiore sensibilizzazione degli esercenti. Va detto che i sopralluoghi per il controllo delle norme igieniche e di sicurezza dovrebbero essere fatti con più frequenza dalle Asl non solo a campione e non deve essere il cliente pretendere il rispetto e segnalare alle Asl lo stato del locale in cui si è recato.