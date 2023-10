Matera a monorotaia sospesa? Wuppertal è lontana. Ne riparliamo nel metaverso

Nel titolo abbiamo sintetizzato come stanno le cose a Matera e come i buoni auspici del capo stazione Antonio Serravezza si potranno realizzare, per ora, solo nel metaverso (è di moda) che il prolungamento operativo e onirico di quanti dai social sperano in un futuro alternativo. Treni a rotaia sospesa? La realtà in una città, che ha una linea urbana ferrata a scartamento ridotto che- di fatto- non funziona come metropolitana leggera perché servirebbero altri treni per abbattere i tempi della frequenza delle corse. A Wuppertal, una città del nord ovest della Germania, oltre un secolo fa era stata pensata una linea sospesa per evitare l’intasamento del traffico stradale. Quella linea, che misura 13,3 chilometri viene utilizzati da oltre 80.000 passeggeri.., Ma ce ne sono anche in Giappone e in atre città. Da noi non c’è ancora. Forse nel Pums che verrà , con tanto di variante, per pensarci. Ma prima arriverà il treno elettrico delle Fal



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

Ormai si parla da anni di treni di viabilità ma mai un progetto serio che possa portare vero beneficio alla nostra città che è invasa, ogni giorno di più, da migliaia di auto e autobus. Matera come città antica e grazie al suo territorio non pianeggiante non si può permettere strade larghe a quattro corsie che possano smaltire il traffico da nord a sud e le poche strade a disposizione sono sempre intasate e i pochi parcheggi sono sempre introvabili.

Non capisco perché si insiste ancora ad una mobilità, senza futuro, sotterranea, quando

nel mondo le città del futuro ormai si stanno organizzando con costruzioni di nuovi sistemi di trasporto per la mobilità sostenibile. La scorsa settimana sono stato a Wuppertal in Germania dove il treno futuristico blu è il primo treno sospeso della storia costruito tra il 1898 e il 1901. Un progetto ambizioso, il primo al mondo nel suo genere. Oggi, a 118 anni dalla sua costruzione, è uno dei mezzi di trasporto più importanti della città. Ogni giorno, questo treno sospeso permette a 75.000 persone di percorrere 13 km ad una altezza di 12 metri. Il vantaggio di non togliere spazio alla città e di avere una bella vista dai finestroni del treno. Un’opera geniale, se si considera il periodo in cui venne ideata. Oltre a Wuppertal in Germania esistono altri treni sospesi a Dortmund, Dresda, Dusseldorf. In Giappone a Tokyo e Chiba. In Australia a Sydney. Turchia a Istambul in USA……

Quale modo migliore che vedere una città dall’alto. Il servizio Monorotaia darebbe la possibilità di conoscere le principali attrazioni di Matera dall’alto. Per i turisti sarebbe una bella esperienza perché attraversa tutti i quartieri da nord a sud sostando nelle strade o viali principali e sostando nelle principali zone turistiche senza l’utilizzo delle auto. Lo so, qualcuno pensa che sia fantasia ma se non si guarda in alto giù non c’è più spazio e non dobbiamo lamentarci.