Matera a 40 gradi. Un gelato, un panino e per i turisti è l’arte di Crialloss…

Fe l’ort d’ Crialoss mangè, vav i sci all’asposs… Fare l’arte di Crialloss mangiare, bere e andare a spasso. E Matera è possibile, eccome. Così Crema, cioccolato, torroncino e tanti altri gusti creati dalla fantasia dei gelatai materani che preparano gelati artigianali è quello che ci vuole per visitare Matera anche in una domenica da solleone, a 35 gradi e passa, con paglietta, scarpe comode, abbigliamento leggero a Matera città della cultura dal 2019 al 2026.



A offrircene uno spunto è il creativo Franco Vitulli, con la sua passione per l’intelligenza artificiale, che mette in rilievo quello che c’è da vedere e fare in una prospettiva dove curiosità, divertimento invitano a ”gustare” sapori e sensazioni della città. Anche un caffè nella capitale della cultura in piazza Vittorio Veneto, con tanto di bar e di dehors davanti all’ingresso principale del Palazzo dell’Annunziata e gli eredi di Albano e Romina Power che si portano da casa panino, bicchiere di vino di ” Felicità”. Naturalmente pane di Matera e salumi della montagna materana. ”Alla B’n’dich !”, Alla Benedica ! come sono in carne. Per loro la prova costume non serve… sono felici nella capitale della cultura dove la filiera del mangiare e bere è largamente diffusa, con offerta culinaria materana, lucana, italiane e asiatica. Siamo o non siamo internazionali nel solco della tradizione…dove ”l’ort d’ Crialloss” resiste.

