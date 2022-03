Iniziativa lodevole quella di ” Camminiamo la città” per una domenica a Matera, nel centro storico, senza auto in centro fatta eccezione per i mezzi di soccorso, pubblici e consentiti. Si comincia da domenica 27 marzo, in concomitanza con le giornate di primavera del Fai, e si proseguirà con quella del 3 aprile in concomitanza con la corsa podistica del Vivicittà promosso dalla Uisp. Bene. Fosse per me e per altri, che hanno fatto una scelta di vita da tempo, la zona pedonale sarebbe più ampia, per l’intera giornata nei finesettimana anche per soddisfare le esigenze dei visitatori di godersi la città senza correre il rischio di essere infastiditi dal traffico incalzante. Ma le resistenza ci sono e occorre tener conto di alcune esigenze economiche e di mobilità, anche in relazione all’assenza o quasi di alternative a una viabilità ”obbligata” . Domenica 27 marzo, per tutta la mattinata, un assaggio di quello che potrà essere se la sperimentazione fornirà buone indicazioni. E così per i cittadini e per i visitatori sarà una opportunità per scoprire i rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità con l’habitat rupestre, il sistema ipogeo di cisterne, palombari, cantine e la rete museale dall’archeologia, all’arte di diverse epoche. Una opportunità di muoversi all’insegna della sostenibilità, a piedi sopratutto facendo trekking urbano. E’ la finalità della domenica senz’auto ” Camminiamo la città” promossa dal Comune di Matera per domenica 27 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, lungo le strade del centro storico.



L’iniziativa, a carattere sperimentale e legata al Piano urbano di mobilità sostenibile, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Bennardi ( on line), dagli assessori alla mobilità Michelangelo Ferrara e all’Ambiente Giuseppe Digilio e dal comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo. ‘’ Camminiamo la città’’, che coincide con le giornate Fai di Primavera, prevede una domenica a piedi o con l’uso di mezzi dalla mobilità alternativa ai veicoli a motore alternativi come bici, monopattini, skateboard, pattini . Le chiusure al traffico riguarderanno via XX Settembre da piazza Vittorio Veneto all’intersezione con via Amendola (a ridosso della villa comunale), via De Sariis, via Lucana dall’intersezione con via XX Settembre, via Roma Sud prossima a piazza Vittorio Veneto. Il divieto di circolazione riguarderà i veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, forze dell’ordine, disabili e autobus.



L’Amministrazione comunale, che ha annunciato un’altra domenica senz’auto per il 3 aprile in occasione della corsa podistica’’ Vivicittà’’, intende lavorare a una città con velocita a 30 chilometri orari e contribuire alla riduzione degli incidenti urbani. Dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2022 si sono verificati 47 incidenti che hanno coinvolto pedoni (uno mortale e 43 feriti)) e 26 ciclisti (1 mortale e 21 feriti), 14 con ciclomotori (10 i feriti), 13 motociclisti (due mortali e 45 feriti). Un buon segnale e un invito al senso di responsabilità, muovendosi in sicurezza e mettendo da parte quel malvezzo di usare il telefonino mentre si guida. Per questo servono campagne di sensibilizzazione e di informazione e iniziative per ridurre l’accesso di veicoli a motore in centro per forniture o per turismo. Sono allo studio soluzioni alternative, come aree esterne alle zone a traffico limitato per lo stoccaggio delle merci o per il trasbordo su ”minicargo” a trazione elettrica. E’ un aspetto della logistica da tenere in considerazione. Una città vivibile, con meno stress da traffico e che dia una immagine positiva a cittadini e visitatori. Attendiamo fiduciosi. Un aiuto per ridurre l’accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato, verrà con il potenziamento della videosorveglianza da installare in quattro punti del centro. Bene. Il resto dovranno farlo i cittadini per la città, anzi ”la strada è di tutti”.



DOMENICHE SENZA AUTO A MATERA. AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

Al via la sperimentazione a Matera di alcune domeniche senza auto in alcune zone del centro storico, la prima domenica “a piedi” è prevista per il 27 marzo 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, anche in concomitanza delle giornate FAI, la successiva sarà il 3 aprile in occasione della 37^ edizione a Matera del Vivicittà.

E’ quanto emerge dalla conferenza stampa tenutasi questa mattina alla presenza del Sindaco Bennardi, dell’Assessore alla Mobilità Ferrara, dell’Assessore all’ambiente Digilio e del Comandante della Polizia Locale P.Milillo, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

Si tratta appunto di una sperimentazione, un modo graduale per poter vivere la città, la sua bellezza ma la stessa mobilità in un modo più sostenibile, a piedi, correndo o in bicicletta.

Le altre domeniche saranno comunicate successivamente, in risposta alla partecipazione, all’interesse e coinvolgimento dei cittadini, l’idea è quella di iniziare con una programmazione di una domenica al mese nel breve periodo e di due domeniche al mese nel medio periodo, ma l’obiettivo è quello di arrivare a tutte le domeniche senza auto, in modo graduale e sempre gradualmente aumentando le strade e le zone del centro interessate a questa semi pedonalizzazione. Semi-pedonalizzazione perché comunque ci saranno alcune categorie di utenti che saranno autorizzati a circolare, trasporto pubblico e disabili.



Ci sarà una presenza più consistente della polizia locale che controllerà e presidierà i punti di snodo dove ci sarà la deviazione del traffico, con il sostegno e aiuto dei volontari della Protezione Civile.

Sarà rinforzato il trasporto pubblico urbano, sempre in modo graduale, non è escluso che nei giorni di Pasqua, ci siano dei servizi aggiuntivi con le FAL.

la sospensione temporanea della circolazione, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 riguarda:

– via Lucana, tratto compreso tra via XX Settembre e via Gramsci;

– via XX Settembre, tratto compreso tra via Amendola e P.zza Vittorio Veneto;

– via Roma Sud;

– via De Sariis;

– via Spine Bianche, tratto compreso tra via De Viti De Marco e via Lucana;

L’ordinanza prevede anche l’estensione dell’orario di attivazione della ZTL Stigliani, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Questa sperimentazione va verso la direzione del PUMS adottato dall’Amministrazione.