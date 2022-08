Matera a 30 all’ora…altro che telelaser!

Ne abbiamo parlato abbondantemente nel servizio di presentazione ,https://giornalemio.it/cronaca/telelaser-anche-a-materarispettate-i-limiti-di-velocita/ , sui pro e i contro legati alla introduzione a Matera del misuratore di velocità a distanza, il telelaser, in dotazione alla Polizia Municipale di Matera. E la cosa ha destato, come era prevedibile, preoccupazione tra gli automobilisti, memori dello spauracchio degli autovelox e di quella assenza di ”tollerabilità” sul superamento ”minimo” dei limiti di velocità che porta alle sanzioni. Antonio Serravezza, memore e testimone di esperienze viste e fatte altrove, chiede che l’Amministrazione comunale di Matera opti -piuttosto-per una scelta di buon senso con la introduzione di un limite diffuso fissato a 3o kmh. Lontanissimo da ”quell’andavo a 100 all’ora, yeh yeh” di Gianni Morandi da Monghidoro. Sarebbe una rivoluzione, che richiede tempo e sensibilizzazione all’insegna della sostenibilità. A essere onesti a Matera ci sono strade come via Lucana dove la velocità da crociera è fissata a 10-20 kmh, favorita dalla presenza di attraversamenti pedonali e da un traffico transitorio, composto anche da posatori con lo stereo a palla e da perditempo. E qui ci vorrebbero sanzioni per i rallentatori di traffico… Gli eccessi in un senso e in un altro vanno perseguiti, in attesa che sia valutata e attuata la proposta Serravezza dei 30 kmh. E per il lancio della campagna suggeriamo il coinvolgimento di Gianni Morandi…



LE RIFLESSIONI DI antonio serravezza

Mi dispiace leggere sui media che l’Amministrazione comunale abbia investito denaro pubblico per rilevare la velocità di auto e ciclomotori nella circuito viario cittadino. Sono del parere che sia stato fatto un pessimo investimento e ci si doveva concentrate ad un progetto per strade a bassa velocità che possono salvare vite e sono il cuore di ogni comunità. Limiti di velocità di 30km/h in cui le persone e il traffico misto creano strade sane, verdi e vivibili, in altre parole strade per la vita.

Tutta Matera dovrebbe avere il limite dei 30km/h è un obiettivo che rivolgo ai responsabili della nostra Amministrazione con l’obiettivo di abbassare il limite di velocità dove le persone vivono, camminano e giocano. Il limite dei 30 km/h deve diventare la norma per la nostra città escludendo la circonvallazione con un limite di 50km/h. Non servono i telelaser per tener sotto controllo la velocità degli autoveicoli ma è giusto abbassare i limiti nel centro abitato con un’interazione regolamentata. Moderate il traffico è un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita degli materani e la zona 30 è una leva importante per riuscirci.