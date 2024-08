Matera, torna “Libri in terrazza” 2024

Sarà inaugurata venerdì 30 agosto alle 19.30 presso Arti Visive Gallery, in via delle Beccherie a Matera, con la mostra “Libro d’artista” a cura di Giovanna Donnarumma, Gennaro Ippolito e Studio Arti Visive APS in collaborazione con Biennale del Libro d’Artista. Interverranno Vito Epifania, Gabriella Lanzillotta e Mino Di Pede, la quinta edizione di “Libri in Terrazza” , il Festival culturale promosso sulla Terrazza San Francesco dal 7 al 13 settembre da Altrimedia Edizioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Diótima e l’associazione culturale Liberalia.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera e dalla Regione Basilicata.

Saranno esposte opere di artisti italiani e internazionali che hanno risposto a una call promossa per l’occasione da Lineadarte Officina Creativa in collaborazione con la Biennale del Libro d’Artista. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta al pubblico fino al 10 settembre dalle ore 18 alle 21.

Giovedì 5 settembre, invece, nella Chiesa di Sant’Eligio, in via del Corso, alle 19.30 sarà inaugurata la mostra “Mondo in diretta” a cura dell’artista Daniela Lupi, un’esposizione di pittura-poesia. Interverranno Vito Epifania e Daniela Lupi. È possibile visitare la mostra fino al 13 settembre dalle 17 alle 20.30. L’ingresso è gratuito.

Nella Galleria MAD.ART, in Vico Fornaci Vecchie, 41, il 6 settembre alle ore 19.30 sarà inaugurata la mostra “Libri ad arte” – collettiva di artisti lucani (pittura, scultura, grafica, gioielli, cuoio, legno, carta, stoffa, tessitura): Daniela Madeddu – Carte Dipinte, Bernadette Scalcione – Cuoio Stoffe, Sara Nicoletti – Pittura, Gabriella Papapietro – llustrazione, Pino Martimucci – Scultura, Adriana Cordero – Grafica, Agnese Giordano – Libri d’Artista, Marianna D’Aquino – Tessitura, Lela Campitelli – Gioielli e oggetti d’arte, Claudia Molinari – Pittura, Antonio Moramarco – Gioiello/Foto, Giacomo Dimichino – Libro d’Artista, Annunziata Giovinazzo, Aurora Velia Scarano, Sara Aquilotti, Sara Corazzini, – Libro d’Artista Opera Unica, Damiano Azziza – Pittura, Quinto Fabriziani – Libro poetico/immagini/scritture/suoni, Pietro Scialpi – Ricamo, Italo Massari – Fotografia, Antonia Mitidieri – Libro D’artista, Valentina Forte – Scultura. Interverranno Gabriella Lanzillotta e Daniela Madeddu. La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta al pubblico fino al 13 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Libri in Terrazza nasce 5 anni fa come spazio fisico e simbolico, anche grazie al sostegno della Parrocchia attigua che ha concesso l’utilizzo della terrazza, per raccontare le opere e i loro autori tenendo ferma l’idea di fondo che la cultura producendo alleanze, ricchezza e valore promuove una crescita reale del territorio. Già dall’anno scorso accanto al programma ufficiale, che si svolge a partire dalle 20.15 sulla Terrazza di San Francesco, ha preso forma il programma OFF, dalle 17.30 alle 19.30/20 presso la piazza San Francesco, e che quest’anno si arricchisce di ulteriori “spazi orari” e di nuovi luoghi con laboratori e mostre dislocati tra piazza San Francesco, via delle Beccherie (Arti Visive Gallery), il Sasso Barisano (Galleria Mad.Art) e la Chiesa di Sant’Eligio. Un programma molto più ampio realizzato grazie alla collaborazione con nuovi partner: Arterìa, Arti Visive Gallery, Dire Fare Cambiare APS, Ombre Meridiane, DomusMad.Art Galleria, LineaDarte-Officina Creativa, Biennale del libro d’artista, Silent Book Club Matera e Volontari Open Culture 2019. Oltre al supporto di partner tecnici di “Libri in Terrazza” sono LabSonic e Colacicco Centro Artigianato Digitale, CS Multiservizi media partner TuttoH24 e Streamiotica.

A precedere gli appuntamenti serali del calendario di Libri In Terrazza, 7 giorni di presentazioni a partire dalle 20.15 sulla Terrazza San Francesco, il programma “Libri in Terrazza Off” che avrà luogo in piazza San Francesco. Il 7 e l’8 settembre appuntamenti con i laboratori di scrittura creativa di Francesco Sciannarella; l’8 “Letture in silenzio, ma in compagnia” a cura di Silent Book Club mentre il 9 settembre laboratorio “Parole di carta” di Sergio Scarcelli; il 10 incontro/laboratorio “A spasso nelle immagini: piccola bottega di illustrazione e lettura ad alta voce” promosso da Ombre Meridiane, per bambini dai 5 agli 8 anni il 10 settembre dalle 17.30 alle 20; l’11 torna Ombre Meridiane con un incontro/dibattito interattivo gratuito “Gli albi illustrati letti dal cinema”.

Il 12 settembre workshop di decorazione con la tecnica del decoupage a cura dell’artista Daniela Lupi per bambini dai 7 ai 12 anni; il 13 Laboratorio gratuito “Carta viva: dal riciclo al libro” a cura di Adriana Cordero.

Tutti gli eventi del cartellone Libri in Terrazza Off si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 tranne quello di Ombre Meridiane del 10 settembre, dalle 17.30 alle 20.

Le serate di “Libri in Terrazza” saranno raccontate in presa diretta da Streamiotica; saranno sempre presenti gli stand “Un patto per la lettura” e “Memorie recenti”.

INFORMAZIONI

Il programma della Rassegna è disponibile sul sito www.librinterrazza.it

Per partecipare ai laboratori gratuiti basta compilare un form sul sito www.librinterrazza.it