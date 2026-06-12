Matera: 4 edizione de “I Passi di Matera” al Parco del Castello

Ddomenica 14 giugno 2026 Matera ospita la quarta edizione de “I Passi di Matera”, la camminata solidale dedicata ai bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie.

Un appuntamento che unisce sport, energia e condivisione con un obiettivo preciso: sostenere APLETI e le attività del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, uno dei principali centri di eccellenza europei. Partecipare significa contribuire concretamente allo sviluppo di cure sempre più innovative e offrire nuove possibilità ai piccoli pazienti.

Promossa e organizzata dalla Palestra Light Energy in collaborazione con Let’s Dance Company, con il patrocinio del Comune di Matera, la manifestazione supporta da quattro anni bambini affetti da emopatie e tumori infantili attraverso progetti di assistenza, innovazione sanitaria e sviluppo clinico.

L’edizione 2026 sosterrà in particolare il finanziamento del progetto “Adotta una famiglia”, che ha l’obiettivo di offrire a quante più famiglie possibile un sostegno economico temporaneo ma essenziale, accompagnandole in un percorso di graduale ritorno alla normalità e alla quotidianità.

“Lo scorso anno “I Passi di Matera” ha raccolto 25 mila euro, trasformando la partecipazione della città in un aiuto concreto per i bambini in terapia oncologica e le loro famiglie”, dichiara Luciano Nicoletti, motore e anima di Light Energy. “È stata un’emozione vedere così tante persone, grandi e piccoli, unite per una causa così importante. Per il 2026 vogliamo fare ancora di più, perché ogni partecipante, con un semplice passo, può fare la differenza e aiutarci a sostenere la ricerca e regalare nuove speranze ai piccoli pazienti”.

“I Passi di Matera” partirà alle ore 9:00 dal Parco del Castello e attraverserà le vie della città con un percorso dinamico e coinvolgente, scandito da tappe di Silent Fitness tra aerobica e danza guidate tramite cuffie wireless. Un’esperienza immersiva e divertente, aperta a persone di tutte le età, in cui il movimento diventa simbolo di vicinanza, partecipazione e sostegno concreto alla ricerca.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.