Matera 2026? Ritardi?Se ne sa poco? Tranquilli c’è il Piano Mattei…

E’ quello, che il governo ha esportato in Africa finora con scarsi risultati e non poche perplessità, ma che è il perno della stagione di intervento italiano per la cooperazione e la ripresa di Paesi con difficoltà economiche, caratterizzerà e non poco l’evento di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 con Tetouan Marocco. La conferma con la presentazione alla Farnesina, sede del Palazzo degli Esteri, https://www.regione.basilicata.it/matera-2026-evento-alla-farnesina/, preceduto nei giorni scorsi dalla stretta di mano tra il ministro Antonio Tajani e il presidente della giunta regionale Vito Bardi per ”tracciare” una rotta su Matera 2026 https://www.regione.basilicata.it/bardi-tajani-incontro-su-matera-2026/. E Matera? Farà quel che potrà. Ma la regia è altrove. Del resto chi mette i soldi per l’evento? Quattro milioni di euro il Governo, tre la Regione Basilicata, 1,5 dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con le risorse cedute dalla Casa delle Tecnologie e qualcosa il Comune dalla tassa di soggiorno. Antonio Serravezza comunque resta perplesso per quello che ancora non legge e non vede ed è come san Tommaso. Cantieri in ritardo, eventi ancora ignoti sia per l’avvio della imminente stagione turistica che per l’annata da capitale mediterranea.Ed è preoccupato anche per la crisi politica. Tranquillo, piano Mattei a parte, nessuno dei consiglieri comunali, sindaco in testa vuole andare a casa. I tempi e le condizioni non sono maturi. E poi manca la benzina. L’ex presidente dell’Eni, Enrico Mattei, vittima di un attentato all’areo su cui viaggiava e scomparso prematuramente , avrebbe saputo senz’altro saputo come trovare petrolio e benzina per andare avanti. In Val d’Agri c’è…ma la gestione è altrove.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Matera verso il 2026 tra cantieri, incertezze politiche e una città che chiede risposte

Matera si prepara a vivere un anno cruciale: nel 2026 sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un riconoscimento che porta con sé aspettative altissime, investimenti, visibilità internazionale e un calendario di iniziative che dovrebbe accompagnare la città per dodici mesi. A fine marzo è prevista l’inaugurazione ufficiale, con un evento speciale dal titolo “Cantiere‑evento”, pensato per raccontare simbolicamente una città in trasformazione. Eppure, proprio mentre Matera si avvicina a questo appuntamento storico, il quadro politico locale appare più fragile che mai. Il Consiglio comunale non dispone più di una maggioranza stabile e l’ipotesi di un ritorno alle urne si fa sempre più concreta. Una prospettiva che, in un momento così delicato, rischia di rallentare ulteriormente decisioni già in ritardo. Matera è una città stanca di cantieri e attese. Da mesi Matera è attraversata da lavori diffusi: strade chiuse, percorsi modificati, interventi che procedono a ritmo alterno. La cittadinanza mostra segni evidenti di stanchezza. C’è chi chiede che l’intero Consiglio comunale “vada a casa”, chi invoca nuove elezioni “ma senza più gli stessi volti”, chi semplicemente desidera vedere la città tornare a funzionare con normalità. Il malcontento non nasce solo dai disagi quotidiani, ma anche dalla percezione di una distanza crescente tra politica e bisogni reali della comunità.



L’alta stagione è alle porte, ma manca un calendario degli eventi. A rendere il quadro ancora più complesso c’è un altro elemento: l’alta stagione turistica è ormai alle porte. Da Pasqua in poi Matera accoglierà migliaia di visitatori, molti dei quali attratti proprio dal percorso che porterà al 2026. Eppure, a oggi, la città non dispone ancora di un calendario ufficiale degli eventi che dovrebbe coprire i mesi primaverili, estivi e autunnali. Un vuoto che pesa sugli operatori turistici, sulle strutture ricettive, sulle guide, sui ristoratori e su tutti coloro che vivono di accoglienza. E pesa anche sull’immagine della città, che rischia di presentarsi impreparata proprio nel momento in cui dovrebbe mostrarsi più forte, più organizzata, più credibile. Matera ha già dimostrato, nel 2019, di saper affrontare sfide complesse e di saper brillare sotto i riflettori internazionali. Oggi, però, la situazione è diversa: la città è più affaticata, più esigente, più consapevole delle proprie fragilità. E chiede alla politica stabilità, visione e capacità di ascolto. Il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo non è solo un riconoscimento: è una responsabilità. E per onorarla serve una città che funzioni, una programmazione chiara, una guida politica solida e una comunità coinvolta. Matera merita di arrivare al 2026 con orgoglio, non con affanno. E il tempo per rimettere ordine c’è ancora, ma non è infinito.



