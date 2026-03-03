Matera 2026. Programma 20 marzo nella delibera di giunta. Riflettori sul teatro Duni

Si lavora senza sosta in Municipio, sotto la guida del sindaco Antonio Nicoletti, per limare il programma della cerimonia inaugurale per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E i contenuti di quel che sarà è riportato nella delibera di giunta comunale https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/26429465 con determinazione sull’apporto finanziario comunale. Il Comune di Matera si avvarrà della Fondazione Matera- Basilicata 2029 per la organizzazione e gestione dell’evento che comincerà nel pomeriggio nel Teatro Duni, con un cantiere-evento, come accade per esempio in Puglia con la Fondazione Dioguardi. Prevista la partecipazione di 600 ospiti e con una partecipazione ministeriale che, come letto nei giorni scorsi, potrà contare sui ministri della Cultura Alessandro Giuli e di Antonio Tajani a sostegno del Piano Mattei- salvo risvolti del conflitto che Stati Uniti e Israele hanno attivato nei confronti dell’Iran, con tutti gli effetti di instabilità (economia e costi dell’energia compresa) che la cosa sta comportando. Quanto all’impegno di spesa è stata stimata in € 541.100,00, di cui- è scritto in delibera ” € 191.100,00 che si chiede di coprire da parte del Comune di Matera ed € 350.000,00 quali altri fondi disponibili FMB2019 (€ 100.000,00 residuo del primo budget di € 500.000,00 di cui alla deliberazione Commissariale n. 264/2025 ed € 250.000,00 altri fondi).



IL PROGRAMMA

Ore 17:00 – Cerimonia Istituzionale

Attività: Momento formale dedicato ai saluti delle autorità locali, nazionali ed europee.

Questo spazio sarà riservato alle dichiarazioni programmatiche e alla sottolineatura del valore

simbolico di Matera 2026 nel contesto geopolitico attuale.

Potrebbero essere intervallati da performance artistiche.

Ore 18:30 – Performance musicale

Attività: Performance artistiche introduttive mirate a creare un’atmosfera di attesa e coinvolgimento

prima dell’evento serale.

Ore 19:00 – Performance Artistica Itinerante: Suoni e Architetture

Attività: Spettacolo itinerante volto a collegare idealmente le diverse aree della città antica. La

performance prevede l’esecuzione di brani musicali dai balconi dei palazzi storici lungo il percorso,

trasformando il transito delle delegazioni e del pubblico in un’esperienza sensoriale immersiva.

Ore 20:00 – Gran Finale: Spettacoli di Laser e Droni

Attività: Il culmine della giornata sarà affidato a tecnologie scenografiche a basso impatto ambientale ma ad alto impatto visivo:

Spettacolo Laser (30 minuti): Scenografie di luce architetturale.

Drone Show (15 minuti): Formazioni aeree di droni illuminati che comporranno immagini

tridimensionali e simboli di dialogo nel cielo notturno sopra i Sassi.

Ore 20.00 – Ricevimento ospiti istituzionali

Attività: cena di benvenuto e accoglienza per ospiti di alto profilo istituzionale in numero da definire a seguito delle dovute verifiche.



L’INCONTRO IN PREFETTURA

COMUNICATO STAMPA

Evento inaugurale “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”:

vertice in Prefettura.

Prosegue in maniera attenta e puntuale l’attività di analisi di tutti gli aspetti connessi dell’evento inaugurale di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del

Dialogo 2026”.

Si è, a tal fine, svolta in mattinata, presso il Palazzo del Governo, una nuova riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare lo stato di avanzamento di tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Matera e che si terranno in occasione della cerimonia di apertura, in programma per il prossimo 20 marzo.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, Maria Carolina Ippolito, hanno preso parte il Sindaco del Comune di Matera e i referenti della Fondazione “Matera Basilicata 2019”, i Vertici delle Forze di Polizia e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dei lavori, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha fornito un aggiornamento sulla organizzazione degli eventi che interesseranno la Città di Matera e, in particolare, sullo svolgimento della cerimonia istituzionale presso il Teatro Duni, con la sua riapertura straordinaria

nella veste di “Cantiere – Evento”.

Numerose, inoltre, le performance artistiche che interesseranno non solo Piazza Vittorio Veneto ma anche l’iconico scenario dei Sassi.

Focus principale sulle numerose misure di safety che verranno adottate e che consentiranno, attraverso l’attività di coordinamento della Prefettura e il contributo delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, di realizzare quella cornice di sicurezza necessaria alla migliore riuscita della cerimonia.

In una prospettiva fondata sul dialogo interculturale, Matera è pronta a divenire, sullo scenario internazionale, la perfetta sintesi tra la storia millenaria e la costruzione di un futuro fondato sulla valorizzazione, sempre più ampia, della dimensione mediterranea.