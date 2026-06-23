Matera 2026: presentati i dieci progetti di “Terre Immerse” e il bando per gli artisti euromediterranei

Matera si prepara ad accogliere artisti provenienti da tutto il Mediterraneo con “Terre Immerse – Comunità Creative Euromediterranee”, il programma di residenze artistiche promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del percorso verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Matera e finanziata dal Ministero del Turismo e dalla Regione Basilicata, è stata presentata questa mattina nella Sala Mandela del Comune.

Alla conferenza stampa hanno preso parte la direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, l’assessora comunale alla Cultura Simona Orsi e i rappresentanti delle dieci realtà culturali lucane che hanno ideato e ospiteranno le residenze: Centro Mediterraneo delle Arti, Consorzio Materahub, Edinea, Fondazione Southeritage, Gommalacca Teatro, Momart, Oltredanza, Osmosis, Ombre Meridiane e Strane Nuvole.

Due le principali novità illustrate: la presentazione dei dieci progetti di residenza e il lancio del bando internazionale rivolto agli artisti dei Paesi membri dell’Unione per il Mediterraneo, che saranno chiamati a vivere e lavorare a Matera tra settembre e novembre 2026.

I progetti sono il risultato di un articolato percorso di coprogettazione che ha coinvolto le organizzazioni culturali selezionate insieme alla Fondazione, con l’obiettivo di costruire un programma capace di intrecciare creatività, territorio e comunità. Le proposte spaziano dalla danza contemporanea alla sperimentazione sonora, dalla fotografia al cinema, fino al fumetto, al design e all’artigianato tessile, sviluppandosi attorno a quattro grandi temi: Stratificazioni, Isolamenti, Contaminazioni e Transumanze. Quattro chiavi di lettura attraverso cui interpretare Matera e il Mediterraneo, esplorandone la storia, i paesaggi, le trasformazioni sociali e i continui scambi culturali.

Le residenze si svolgeranno in luoghi simbolici della città e del territorio, trasformati essi stessi in spazi di ricerca e produzione artistica: dagli ipogei ai palazzi storici, dai laboratori nei Sassi a una masseria dell’agro materano, fino a una biblioteca dedicata al fumetto e a percorsi urbani da vivere attraverso esperienze sonore. Il programma darà vita a installazioni, performance, opere audiovisive e pubblicazioni che entreranno a far parte del patrimonio culturale della città, lasciando un’eredità concreta anche dopo la conclusione delle residenze.

Il bando internazionale è rivolto ad artisti con profili differenti – fotografi, filmmaker, musicisti, visual artist, designer e altre figure creative – che potranno candidarsi a uno solo dei dieci progetti. Ogni residenza avrà una durata di quattro settimane consecutive e offrirà ai partecipanti supporto logistico e artistico, momenti di confronto con la cittadinanza attraverso open studio e una restituzione pubblica finale.

Le modalità di partecipazione, i periodi di svolgimento e le scadenze variano in base ai singoli progetti e sono consultabili sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Per Rita Orlando, direttrice generale della Fondazione, il programma rappresenta molto più di un’occasione di ospitalità per gli artisti. «I progetti sviluppati insieme alle dieci organizzazioni lucane – ha spiegato – costruiscono un’infrastruttura di relazioni con la città e con le comunità. Vogliamo dimostrare che produzione culturale e attrattività possono crescere insieme. Le opere realizzate resteranno a Matera, arricchiranno l’offerta culturale e contribuiranno a creare nuove ragioni per visitare e vivere la città».

Anche il sindaco Antonio Nicoletti ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, evidenziando come il programma traduca concretamente una delle linee guida di Matera 2026. «Le residenze artistiche – ha affermato – rafforzano il ruolo della città come luogo di produzione culturale contemporanea nel Mediterraneo e rappresentano un esempio virtuoso di integrazione tra cultura e turismo. Un investimento che genera nuove opere, nuove opportunità di crescita per il territorio e una promozione internazionale destinata a lasciare un’eredità duratura».

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Simona Orsi, che ha definito le residenze artistiche uno degli strumenti più efficaci per mettere in dialogo artisti, comunità e territorio. «I dieci progetti raccontano una Matera aperta alla sperimentazione e al confronto tra linguaggi diversi. Particolarmente significativo è stato il percorso di coprogettazione che ha coinvolto le organizzazioni culturali lucane nella costruzione di una visione condivisa. Gli artisti che arriveranno vivranno un’esperienza di ricerca e produzione profondamente legata alla storia, ai luoghi e alle persone della nostra città».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.