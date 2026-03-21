Matera 2026 in cantiere…Ora si attendono decreti, risorse e progetti

La giornata inaugurale di venerdì 20 marzo con tanta gente in strada fin nei rioni Sassi, venuta anche da fuori regione, ad apprezzare la sequenza di eventi-spettacolo in cantiere e poi lo spettacolo dei droni luminosi, ha creato aspettative per quello che sarà l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan (Marocco). In tanti si sono chiesti e ci hanno chiesto quali saranno i progetti in programma, con date, contenuti. Ma al momento,aldilà delle rassicurazioni sentite da esponenti dei governi nazionale, regionale e locali,si è in attesa della erogazione dei fondi con le procedure di rito. Dal governo arriveranno 4 milioni di euro,e qui si attendono i decreti attuativi che dovrebbero venire fuori entro 60 giorni.Prima, speriamo. Altri tre dalla Regione Basilicata e 1,5 milioni di euro tra Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”(da Ctem) e Comune di Matera, che di suo attingerà 500.000 euro dalla tassa di soggiorno come scritto in altro servizio. Le idee e i progetti da attuare in diversi settori ci sono e c’è anche un avviso, una ”call” in scadenza il prossimo 4 aprile,della Fondazione Anna Lindh per progetti culturali a Matera e Tétouan https://giornalemio.it/eventi/matera-capitale-mediterranea-2026-aperta-la-call-della-fondazione-anna-lindh-per-progetti-culturali-a-matera-e-tetouan/.



C’è da attendere ma si continua a lavorare, dopo quanto accaduto nella cerimonia di apertura, durata oltremisura nella scaletta degli interventi e con alcune difficoltà di videocollegamento, che ha fatto apprezzare le potenzialità del cantiere del Teatro Duni. Alcuni ci hanno detto che vorrebbero mantenerlo come un cantiere in divenire…ma non è possibile.



Il restauro e il percorso di riqualificazione, tra servizi, comfort e altre soluzioni messe a punto dal gruppo di progettazione coordinato dal direttore lavori architetto Luigi Acito, prevedono un ”Duni” moderno ma che conserva linee e filosofia progettuale dell’architetto Ettore Stella. E poi volete mettere il comfort di quello che sarà con l’effetto frigidaire del foyer nella giornata inaugurale di Matera 2026…Attendiamo il concerto inaugurale che, auspichiamo, coincida con le fase del bando di gestione.La cerimonia inaugurale è stata caratterizzata anche dagli apprezzamenti per lo spettacolo dei droni sulla Murgia e nei Sassi, con commenti ripetuti e auspici che possano essere ripetuti per la notte della festa del 2 luglio, in sostituzione dello spettacolo di fuochi pirotecnici. Chissà. Tutto va valutato nei diversi aspetti che la cosa comporta. Tecniche,impostazioni e modalità esecutive diverse. Dal pirotecnico della tradizione, avviato sulla strada dell’innovazione con tecniche per ridurre impatto e rischio. all’ingegnere dei droni che deve ”orchestrare” lo spettacolo con aeromobili a pilotaggio remoto, dotati di luci a LED, pilotati da un software centrale che sincronizza i loro movimenti nella dimensione tridimensionale. E il ”3D” consente di creare in cielo coreografie luminose e figure animate, con sottofondo musicale se richiesto. Nulla è affidato al caso, con i droni di una flotta che si muovono nell’ambito di traiettorie definite e testate, in un contesto virtuale, perché lo spettacolo avvenga in sicurezza.



LO SPETTACOLO DEI DRONI DEL 20 MARZO 2026

Petra, Aqua, Viae, Caelum è uno spettacolo di droni luminosi e luci pensato come un racconto visivo ispirato all’identità più profonda di Matera.

Attraverso quattro quadri simbolici, lo show trasforma il cielo in una narrazione fatta di memoria, natura, orientamento e visione.

La pietra, elemento originario della città, diventa materia viva e architettura, evocando il paesaggio rupestre e la forza millenaria dei Sassi. L’acqua, presenza invisibile ma fondamentale, richiama il principio della vita, l’ingegno umano e la capacità di custodire risorse, generando figure fluide e organismi in movimento. Le vie, rappresentate da simboli di orientamento come la rosa dei venti e la bussola, raccontano Matera come luogo di passaggio, incontro e direzione, crocevia di storie, culture e immaginari. Infine il cielo, con le sue costellazioni, apre lo sguardo verso una dimensione contemplativa e universale, restituendo alla città una tensione spirituale e cosmica.

Lo spettacolo costruisce così una drammaturgia luminosa in cui elementi naturali e simboli archetipici si intrecciano per offrire una lettura contemporanea e poetica di Matera: una città scolpita nella terra, attraversata dalla vita, guidata dal cammino e proiettata verso l’infinito

