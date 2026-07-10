Matera 2026: Il naufragio dell’Utopia e l’utopia di un Mediterraneo senza dolore. Ricordare i migranti italiani di ieri deve aiutarci a guardare i migranti di oggi

La Piazza di Schierarsi Matera con una nota “esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa nell’ambito di Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, dedicata al naufragio del piroscafo Utopia e al percorso di gemellaggio tra Pomarico e La Línea de la Concepción. Una iniziativa importante perché riporta alla luce una pagina della nostra storia che non deve essere dimenticata. Il 17 marzo 1891, nella baia di Gibilterra, centinaia di italiani persero la vita cercando di raggiungere un futuro migliore. Erano soprattutto cittadini del Sud Italia, persone costrette a lasciare la propria terra dalla povertà, dalla mancanza di lavoro, dall’assenza di prospettive. Erano emigranti, erano quello che oggi, troppo spesso con distacco, definiamo migranti. Ed è proprio questo il valore più profondo della memoria: non limitarsi a ricordare quello che siamo stati, ma aiutarci a comprendere quello che accade intorno a noi. Perché le storie di chi oggi parte dalle coste africane attraversando il Mediterraneo, spesso in condizioni persino più disperate di quelle affrontate dai nostri antenati, non sono poi così diverse. Cambiano le epoche, cambiano le rotte, cambiano i volti ma non cambia la ricerca di una vita migliore. Per questo, proprio partendo dal valore dell’iniziativa dedicata all’Utopia, riteniamo necessario evidenziare un limite nella costruzione del percorso di Matera 2026. Una Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo non può raccontare il Mediterraneo soltanto come luogo di bellezza, storia, scambi e tradizioni. Deve avere anche il coraggio di guardare al Mediterraneo di oggi: un mare che continua purtroppo ad essere attraversato da guerre, disuguaglianze, migrazioni forzate e tragedie umane. Manca, almeno fino ad oggi, un riferimento forte e riconoscibile a questa parte del racconto. E la sensazione è che l’amministrazione comunale di Matera, espressione del centrodestra, fatichi a liberarsi da una narrazione troppo condizionata dalle posizioni dei partiti nazionali. Lo abbiamo visto nella difficoltà ad assumere iniziative chiare davanti alla sofferenza del popolo palestinese e rischiamo di ritrovarlo anche nel modo in cui viene raccontato il Mediterraneo: come se alcune sue sponde, alcuni suoi popoli e alcune sue tragedie fossero più difficili da nominare. Matera 2026 può e deve essere qualcosa di più. Non soltanto un calendario di eventi, ma un’occasione per costruire davvero dialogo. E il dialogo vero nasce quando si ha il coraggio di affrontare anche i temi più complessi, quelli che dividono, quelli che interrogano le nostre coscienze. Ricordare i nostri emigranti morti nel 1891 è un gesto giusto e necessario. Ma quella memoria diventa ancora più preziosa se ci aiuta a riconoscere la stessa umanità in chi oggi attraversa lo stesso mare. Il Mediterraneo non ha cambiato la sua storia: siamo noi che, a volte, dimentichiamo di averne fatto parte.”

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