Matera 2026 e coprogettazione: la Piazza di Schierarsi propone un forum internazionale sul Piano Mattei in primavera 2026

In occasione del Consiglio Comunale che oggi affronta il tema della coprogettazione per Matera 2026, la Piazza di Schierarsi Matera lancia una proposta: “organizzare in primavera 2026 a Matera il “Matera Mattei Mediterranean Dialogue 2026”, un incontro internazionale dedicato ai partenariati Italia–Africa e al ruolo del Mediterraneo come spazio di cooperazione.” “Coprogettazione non può essere una parola buona per i comunicati e vaga nelle delibere. O produce risultati concreti e controllabili, oppure è teatro. Noi proponiamo un evento che lascia a terra impegni scritti e progetti reali, con tempi e responsabilità,” dichiara Giovanni Schiuma, coordinatore della Piazza di Schierarsi Matera che aggiunge “Il forum, pensato su due giorni (più una serata pubblica), avrebbe un taglio operativo su temi centrali per lo sviluppo e la cooperazione:

· Acqua e resilienza climatica

· Agricoltura e filiere / sicurezza alimentare

· Energia e infrastrutture (fisiche e digitali)

· Formazione e competenze

· Cooperazione tra città e territori

La proposta prevede “regole anti-fuffa”: non un convegno per le foto, ma risultati finali chiari e pubblici, tra cui:

1. una Dichiarazione di Matera (breve e concreta)

2. un elenco di progetti prioritari da avviare o sostenere, descritti in modo semplice (obiettivo, partner, costi indicativi, tempi)

3. un impegno alla trasparenza: un report pubblico su cosa viene fatto davvero dopo l’evento.

“Se Matera vuole essere davvero Capitale Mediterranea del dialogo e della cultura, deve dimostrare che il dialogo produce scelte, responsabilità e metodo. Altrimenti resta un’etichetta,” conclude Schiuma. La Piazza di Schierarsi chiede l’apertura immediata di un confronto con Comune di Matera, Regione Basilicata e Università della Basilicata per valutare patrocinio, sedi, organizzazione e percorso di lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere partner istituzionali e tecnici nazionali/europei e delegazioni africane.”