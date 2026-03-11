Matera 2026. Disco verde per piano sicurezza giornata inaugurale. Arriva Mattarella?

Dal teatro Duni al centro, ai rioni Sassi agli altri punti che vedranno Matera tagliare il nastro per la giornata inaugurale del 20 marzo da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan Marocco. E per quella occasione è stato definito in Prefettura il piano di sicurezza perché si svolga tutto in sicurezza. Naturalmente si tratta di misure e provvedimenti che riguardano enti locali e forze dell’ordine e che, giustamente, non sono contenute nel comunicato della Prefettura. Riguarderanno tutte le fasi della giornata, che vedranno come accaduto in passato la partecipazione di rappresentanti istituzionali di governo. Nel 2019, era il 19 gennaio, e in una giornata piovosa in piazza San Pietro Caveoso, intervenne il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sappiamo se ci sarà. Stessa cosa per la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni.Ma certamente, salvo problemi dell’ultima ora, i ministri della Cultura Alessandro Giuli e degli Esteri Antonio Tajani. Presenze da confermare. La guerra che vede protagonisti Stati Uniti e Israele contro l’Iran e l’allargamento al Libano e ad altri Paesi europei non promettono nulla di buono. Senza dimenticare la guerra in Ucraina e la crisi economica ed energetica procurata dai conflitti in corso, che il nostro Paese sta subendo…



COMUNICATO STAMPA prefettura

Cerimonia inaugurale “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”:

discusso in Prefettura il piano di sicurezza.

Countdown per “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

In programma per il 20 marzo l’avvio di tutti gli eventi che vedranno nuovamente Matera al centro della scena internazionale.

Sono stati definiti in mattinata, nel corso di una dedicata riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli ulteriori profili di safety e security che saranno predisposte in occasione della Cerimonia Inaugurale.

All’incontro, coordinato dal Prefetto, Maria Carolina Ippolito, hanno partecipato i Vertici delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco del Comune di Matera e i referenti della Fondazione “Matera Basilicata 2019”.

Quattro i momenti principali che interesseranno la città dei Sassi: dopo l’evento-cantiere che avrà luogo presso il Teatro Duni, seguiranno performance artistiche e musicali, aperte al pubblico, che si terranno in Piazza Vittorio Veneto e che vedranno “protagoniste” anche le storiche facciate del Palazzo del Governo.

Centrale il confronto sul piano di sicurezza, analizzato in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, sia ai fini della realizzazione dello spettacolo all’interno del Teatro Duni sia per garantire la partecipazione attiva della cittadinanza e di quanti, dai territori limitrofi e non, vorranno presenziare agli spettacoli itineranti.

Previsti, altresì, spettacoli di laser e droni sullo sfondo del suggestivo panorama dei Sassi.

La Prefettura, nel suo ruolo di coordinamento, è pronta a offrire il proprio contributo affinché la città di Matera, possa divenire ancora una volta, come nel 2019, protagonista di un dialogo fondato sulla sinergica unione tra territori, storie e culture.



IL PROGRAMMA DEL 20 MARZO

17.00 CERIMONIA ISTITUZIONALE – Cantiere Teatro Duni ● 18.30 CANTIERE PREFETTURA ● 19.00 STRADA EVENTO – da Via del Corso a P.zza San Pietro Caveoso ● 20.45 LASER & DRONI SHOW – Murgia Timone ● 21.30 FINE