Matera 2026: Bennardi e Tarasco propongono borse di studio per giovani artisti e ricercatori

“Il prestigioso riconoscimento di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 non deve rimanere solo un titolo formale, ma deve tradursi in un’opportunità concreta per le nuove generazioni.” Ed è con questo spirito che i consiglieri comunali della Città dei Sassi, Domenico Bennardi e Saverio Tarasco, annunciano con una nota di aver “presentato un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 che punta a istituire un fondo triennale dedicato ai giovani talenti materani. La proposta, che approderà in Consiglio Comunale il prossimo 30 dicembre, prevede la creazione del capitolo denominato Borse di Studio Matera 2026 con uno stanziamento di quindicimila euro per ciascun anno del triennio.

L’obiettivo centrale di questa iniziativa è quello di puntare con decisione sulle migliori risorse di cui dispone la nostra comunità: il capitale umano. Attraverso la formazione e il sostegno allo studio, si vuole offrire ai giovani strumenti reali di crescita. La proposta mira

infatti a sostenere studenti, ricercatori e artisti della città nella realizzazione di progetti di ricerca e produzioni culturali focalizzati sui temi della pace, della cooperazione internazionale, del dialogo e della sostenibilità ambientale tra i popoli del Mediterraneo.” Secondo Bennardi e Tarasco, “investire sulla formazione dei nostri giovani significa scommettere sul futuro stesso di Matera, permettendo loro di essere i veri protagonisti di questo nuovo corso internazionale.

Dal punto di vista tecnico, l’emendamento non comporta nuovi oneri per l’ente ma propone una redistribuzione strategica di risorse già esistenti, le cui previsioni risultano attualmente non contrattualizzate né impegnate. I fondi verrebbero recuperati attraverso una rimodulazione dei capitoli di spesa relativi ai trattamenti fitosanitari e ai servizi per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche istituzionali. In questo modo, una parte di

queste risorse verrebbe dirottata verso la creazione di valore attraverso il talento dei ragazzi.” Bennardi e Tarasco concludono “auspicando che l’intera assise cittadina voglia condividere questa visione, trasformando il 2026 in un vero laboratorio di futuro che

metta al centro la formazione e il capitale umano materano.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.