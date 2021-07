Se avete una spilletta, adesivi, bandiere, pubblicazioni, bicchieri, segnalibri e altro materiale (chiamatelo anche merchandising) dell’anno da Matera capitale europea della cultura esibitelo pure, perchè quel brand vale ancora – eccome- sul mercato internazionale del turismo rispetto a tante mirabilanti patacche da inconcludente incoming a fondo perduto, che andrebbero relegate per sempre tra i fallimenti del passato. Il logo di Matera 2019, ricordate?, pur tra le polemiche tra vecchia e nuova proposta,ha funzionato e il rinnovato clima di ”rilancio”della Fondazione, guidata ”ad interim” temporaneamente da Giovanni Oliva, ha ancora cose da fare e da dire con quel brand anche in città.



Tant’è che Antonio Serravezza, testimonial dell’ottimismo, e pronto a riallacciare i ponti con Cesenatico – la patria del ”Pirata”- propone di riprendere in città tutto quello che riguarda colori e segni di Matera 2019, compresa la seduta in acciaio della Bawer di piazza Matteotti. Giriamo la sollecitazione agli Enti Locali e alla stessa Fondazione. Giovanni Oliva, per la cronaca, e non solo lui, non ha mai messo nel cassetto la spilletta. Ormai sono oggetto di modernariato e biglietto da visita di una Matera e di una Basilicata che vogliono ritornare sul mercato delle vacanza, reinvestendo su una stagione fortunata che è stata il 2019



La proposte di Antonio Serravezza

Le cose belle ritornano sempre. Forse non ci avete fatto ancora caso? Se andrete a passeggiare nel cuore della città vi accorgerete che sono comparse le bandierine con il vero logo di Matera 2019. Era il 28 febbraio del 2018 quando nell’auditorium di Casa Cava fu presentato dalla Fondazione un nuovo logo a quadrettini colorati di Matera 2019 destinato solo per il marketing dell’evento. Grande sommossa dei cittadini che oramai si erano aggrappati e affezionati al vecchio logo e che aveva fatto sognare giovani e anziani. Chi era convinto che raffigurava il vicinato e chi aveva sognato una bandiera che aveva appeso alla finestra o al balcone di casa.



Sì, il concorso delle bandiere fu un evento molto sentito dalla popolazione locale che apprezzò e votò un vincitore durante una mostra. Allo stesso tempo quello “scarabocchio” che ormai rappresentava la vecchia Matera si era materializzata con loghi in oro massiccio da utilizzare come spille per il bavero della giacchetta, braccialetti e quant’altro.

Non dobbiamo dimenticare il logo in acciaio realizzato da un’azienda locale che, a causa di un conflitto tra due loghi, fu piazzato in un angolo nascosto in Piazza Matteotti come sedile o gioco per i bambini per saltarci sopra.



Sarà una proposta inutile ma voglio suggerire al nostro Sindaco di far ripristinare, portando a lucido il bellissimo logo in acciaio realizzato dalla Bawer e di farlo piazzare su quella torta in cemento armato, che doveva essere una fontana all’incrocio tra via XX Settembre e via Annunziatella. Il logo non dovrà essere messo coricato ma in piedi per la sua lunghezza. Quattro lampadine a led per illuminarlo di notte e saremo tutti contenti e felici. Rimarrà come un monumento in ricordo di Matera capitale europea della cultura 2019.