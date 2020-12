Una relazione, quella della Corte dei Conti di Basilicata, sulle carte della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” che è giunta a un anno dalla chiusura o quasi, sotto l’albero del Natale di un anno bisesto e funesto come il 2020. E a leggere le 80 pagine della delibera https://www.corteconti.it/Download?id=24f6041c-af1f-4969-a0fb-83599d74d7fc firmata dal relatore- presidente Michele Oricchio, che ha apprezzato il dato positivo per un evento e un risultato indimenticabile per l’intera Basilicata, vengono fuori le valutazioni del senno di poi di un modello organizzativo che lascia aperte valutazioni, riflessioni di natura politica e gestionale o , insieme, politico-gestionale di uno strumento – la Fondazione- nato per scelta. I risultati sono venuti, ma le polemiche e i problemi non sono mancati. Si è, comunque, tenuta la barra dritta, nonostante i periodi bui del mancato arrivo di risorse da parte dello Stato e degli Enti Locali. Sarebbero serviti più investimenti privati, ma quando si hanno limiti oggettivi di cultura d’impresa ci si accontenta di quello che passa il convento. E allora la Corte dei Corti ha definito come un “quadro in chiaroscuro” quello emerso dall’ analisi dei flussi finanziari” registrati nell’attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, riferendosi in particolare ai fondi usati per il funzionamento della fondazione che ha gestito l’evento e a quelli “connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno”. La Magistratura contabile, che ha approvato l’indagine

sui “flussi finanziari” , ha però riscontrato “la mancanza di un puntuale controllo esterno sull’attività della fondazione, sulla gestione dei fondi, sul costo del personale dirigenziale e dei contratti dalla stessa stipulati anche con riferimento alle assunzioni effettuate”. La sezione della Corte dei Conti di Basilicata ha evidenziato come la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” abbia fruito di circa 50 milioni di euro di fondi pubblici, ma con “consistenti differenze quanto alla ripartizione degli oneri sostenuti dai vari enti erogatori”.

L’intervento dello Stato è stato corposo con oltre 33 milioni

di euro, la Regione Basilicata per undici milioni, il Comune di Matera con oltre cinque milioni . La Corte dei Conti , riferendosi alla tassa di soggiorno dovuta al Comune di

Matera, ha evidenziato ” la acclarata la deficitarietà del sistema di accertamento e riscossione”. Argomento sul quale dentro e fuori il consiglio comunale,ricordiamo, ci furono richieste di approfondimenti per conoscere gettito e modalità di impiego. Il motivo del sistema imputabile, secondo la Corte dei Conti “a causa del perdurante mancato approntamento da parte dell’ente e, segnatamente, dell’ufficio tributi, di un sistema telematico diretto di rilevazione dei soggetti obbligati al pagamento e al tempestivo riversamento della tassa versata”.

Argomento che riguarda la passata amministrazione guidata dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, con una fase iniziale guidata da una maggioranza trasversale di centrodestra-centrosinistra e una di centrosinistra con l’ingresso del Pd e avvicendamenti alla guida della Fondazione.

A commento della relazione della Corte dei Conti ,sulla quale potrebbe seguire valutazioni e azioni di altri organi dello Stato, segue la nota della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019

La Fondazione Matera Basilicata 2019 esprime soddisfazione per il risultato emerso dall’indagine su Matera Capitale Europea della Cultura 2019 condotta dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, e chiusa con delibera depositata il 22 dicembre 2020, che non ha riscontrato alcuna inadempienza amministrativa sulla gestione di questo grande appuntamento.

Nell’indagine infatti vengono riportati diversi dati sia relativi agli eventi del programma culturale di Matera 2019, sia agli impatti turistici che l’appuntamento ha determinato, riscontrando che “Matera capitale europea della Cultura è stato un evento di straordinaria rilevanza per la Basilicata e per la città di Matera in particolare, che ha visto in tal modo rafforzarsi il suo ruolo indiscutibile di attrattore culturale”.

Rispetto ai primi, nell’indagine si sottolinea: “Interessante è, sicuramente, il dato relativo alle presenze turistiche per la Cerimonia inaugurale che si è calcolato abbia inciso per circa il 12% sugli accessi registrati agli eventi del 2019. Altra operazione di rilievo è stata quella svolta nelle aree remote della Basilicata. Sul totale eventi che l’anno da Capitale Europea della Cultura ha generato, circa un terzo (il 32%) si è svolto in un Comune della Basilicata, come sede primaria o aggiunta a Matera. Il senso di questa scelta sta non solo nella specifica volontà di allargare l’accesso alla cultura, promuovendo nuovi formati dove esso è tendenzialmente più basso, ma anche nell’offrire agli artisti di Matera 2019 e alle comunità remote la possibilità di esplorare nuove frontiere di coproduzione artistica, Fondamentali in tal senso i risultati dei progetti Capitale per un giorno, Gardentopia e Altofest — Basilicata 2019, con cui sono stati raggiunti tutti i 131 comuni della Basilicata”.

In merito ai dati sui flussi turistici si osserva: “Con ogni evidenza può affermarsi che dai dati su riportati vi è stata una crescita costante delle presenze nella città di Matera, trainante per l’intero turismo lucano, che è iniziata sicuramente negli anni precedenti la manifestazione e che nel 2019 ha portato ad un numero di 730.434 ospiti”.

Nelle conclusioni dell’indagine, i Giudici Contabili sottolineano quanto segue: “Il quadro d’insieme della indagine condotta dalla Sezione, pur tra le difficoltà insorte a seguito del propagarsi per tutto il 2020 dell’epidemia da Covid-19 è sufficiente per poter concludere che ci si è trovati in presenza di un evento culturale importantissimo la cui gestione è stata sostanzialmente esente da gravi criticità : esso non va però sprecato né sminuito a semplice serie di manifestazioni e passerelle ma può e deve segnare una svolta strutturale capace di incidere in profondità sul tessuto culturale e sociale della città (e della regione) che certamente costituisce un attrattore culturale e turistico unico nel panorama italiano”.



La Fondazione Matera Basilicata 2019 ringrazia per i risultati conseguiti ed evidenziati dall’indagine della Corte dei Conti, i Presidenti Aurelia Sole e Salvatore Adduce che, insieme al Direttore Paolo Verri e la direttrice Rossella Tarantino, hanno guidato in questi anni il lavoro di una macchina amministrativa complessa, che è riuscita in tempi stringenti a realizzare il programma di una Capitale Europea della Cultura, nel pieno rispetto delle norme pubbliche vigenti. Un ringraziamento anche al dott. Giuseppe Romaniello, che in qualità di manager amministrativo e finanziario ha impostato l’impianto amministrativo contabile della Fondazione, nonché ai suoi successori Anna Piscinnè e Giovanni Oliva per aver garantito la corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative insieme alla puntale attività di rendicontazione conclusa positivamente.

