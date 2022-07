Matera 2019 Open Future sulla targa… Passione dalla Francia!

Appena l’abbiamo vista, a Matera, naturalmente, siamo rimasti favorevolmente colpiti da quella targa transalpina personalizzata con i dati alfanumerici, il numero 19 che contrassegna la regione della Nuova Aquitania e la scritta ” Matera 2019 open future”. I proprietari sono appena scesi dalla Mercedes grigio metallizzata e scopriamo che sono una parte di Matera, che vive in Francia. La scelta della targa personalizzata (come accade negli Stati uniti) risale all’anno di Matera capitale europea della Cultura e il proprietario ne va fiero. Gli chiediamo se possiamo fotografare e acconsente. Allez la France! (e i francesi in visita in città sono tanti) e Allez Avanti, Forza) per quei materani che valorizzano un brand dal valore inestimabile. L’auspicio è che il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” si metta a lavorare di buona lena per modificare lo statuto, dopo che la Regione avrà proceduto a designare i componenti nel comitato di indirizzo, con i nuovi obiettivi, e che si investa con adeguate risorse in un progetto di promozione territoriale, supportato da cultura d’impresa. Il nodo è qui. Matera 2019 deve avere un futuro.