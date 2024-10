Matera 2019, due bandi per formazione digitale per imprese, operatori settore culturale e universitari

La Fondazione Matera Basilicata 2019 continua i percorsi di potenziamento delle competenze per il settore culturale e creativo e per le giovani generazioni, lanciando due bandi legati al tema della digitalizzazione del patrimonio culturale, nell’ambito dei progetti Airfare e Digitare Cultura. “Con “AIRFARE”, -si spiega in una nota- avviato lo scorso marzo, vincitore del bando TOCC (Transizione digitale organismi culturali e creativi) azione A1 della Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, la Fondazione, come capofila della rete Basilicata Digital Academy e in collaborazione con il componente Confapi Matera, propone una serie di laboratori per la produzione, digitalizzazione e catalogazione di prodotti culturali e creativi, inclusi i nativi digitali. Destinatari dei laboratori sono 20 partecipanti singoli o appartenenti a organizzazioni del settore artigianato, operatori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e imprese creative e culturali (ICC). I laboratori si svolgeranno fra novembre 2024 e maggio 2025 e saranno articolati in 12 appuntamenti sia online che in presenza finalizzati alla: realizzazione di produzioni digitali che integrino diverse tecniche; digitalizzazione e catalogazione di prodotti culturali e creativi, con particolare riguardo ai prodotti nativi digitali; realizzazione di schedature tipo, divise per tipologia di prodotto (podcasting, artigianato, video, immagini e testi), a partire da quelle dell’Istituto centrale per la catalogazione e la digitalizzazione; creazione di un nuovo catalogo digitale che andrà ad alimentare la Media Digital Library di Airfare. La direzione scientifica dei laboratori è a cura di Massimiliano Zane, progettista culturale, docente e consulente in Economia della Cultura e Digitalizzazione. Le candidature ai laboratori dovranno essere presentate entro il 17 novembre 2024 tramite compilazione del form presente sul sito web ufficiale della Fondazione Matera Basilicata 2019 www.matera-basilicata2019.it. Le informazioni sull’articolazione del percorso didattico, sulla documentazione richiesta per l’invio della candidatura e le modalità di selezione sono disponibili nel relativo Avviso sul sito ufficiale.

Una nuova opportunità rivolta invece agli studenti universitari, è offerta dal progetto “Digitare cultura. Educazione al digitale tra passato e futuro: costruire la memoria (degli archivi) della Basilicata” , co-finanziato da Fondazione Banco di Napoli, che prevede un percorso formativo esclusivo rivolto a studenti e studentesse dell’Università della Basilicata e dell’ITS Academy di Basilicata. Attraverso il metodo Open Design School, laboratorio di sperimentazione e innovazione interdisciplinare, progetto-pilastro di Matera 2019, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 offrirà un ciclo di formazione sulle seguenti competenze: mappatura e digitalizzazione di documenti, foto, ecc.; realizzazione di contenuti audio/video e multimediali per la conservazione e/o promozione dei beni e delle attività culturali; gestione delle piattaforme digitali di conservazione di beni e attività culturali; progettazione culturale e gestione dei presidi culturali. Il programma si articolerà da gennaio ad aprile 2025 attraverso 40 ore di formazione teorica online e 4 ore di laboratorio in presenza presso il Museo laboratorio della Civiltà contadina di Matera. Il percorso è rivolto a 40 studenti e studentesse dell’Università della Basilicata, iscritti ai corsi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Operatori dei Beni Culturali, Scienze antropologiche, Archeologia e Storia dell’Arte ed Architettura, Storia e Civiltà Europee, Studi umanistici, Filologia Classica e Moderna e dell’ITS Academy di Basilicata. La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il 6 dicembre 2024, compilando il form presente sul sito web www.matera-basilicata2019.it . Le informazioni sui moduli del percorso didattico, la documentazione richiesta per l’invio della candidatura e le modalità di selezione sono disponibili nel relativo Avviso sul sito ufficiale. Nell’ambito dello stesso progetto, il medesimo percorso formativo viene offerto anche a 60 studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori della città di Matera, che hanno scelto di aderire alla proposta progettuale presentata dalla Fondazione. Per questi studenti la formazione sarà valida come PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Link ai bandi: https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/3012-avvisi-pubblici-due-bandi-per-la-formazione-in-ambito-digitale.html “