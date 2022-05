Più chiaro di così….Il coordinamento delle segreterie provinciale dei sindacati dei vigili del fuoco di Fns Cisl, Co.Na.Po,Uilpa, Cgil e Confsaal con una ”argomentata e ferma” richiesta inviata al MInistero, ai vertici del Corpo e agli Enti locali, sollecitano la firma della nuova convenzione e relativo potenziamento degli organici per il presidio che opera nei rioni Sassi e comprensorio rupestre. E questo in relazione con il lavoro continuo, con richieste di interventi, legati all’aumento delle presenze turistiche. Nè più nè meno come accaduto a Matera durante l’anno da capitale europea della cultura 2019. Del resto basta consultare numero e tipologia delle azioni di soccorso effettuate finora, per sedersi al tavolo di confronto e assicurare servizi adeguati con gli organici giusti. Con la sicurezza non si scherza. Lo dicono in tanti. E allora si sia coerenti…



Coordinamenti e Segreterie Provinciali Vigili del Fuoco Matera

Matera 21/05/2022

Al Sottosegretario all’Interno

On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento VVFSPDC

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF

Dott. Ing. Guido PARISI

Al Responsabile Ufficio Relazioni

Sindacali

Dott. Bruno STRATI

MINISTERO INTERNO – ROMA

E per conoscenza

Al Prefetto di MATERA

Dott. Sante COPPONI

Al Presidente della Regione BASILICATA

Dott. Vito BARDI

Al Direttore Regionale VVF BASILICATA

Dott. Ing. Gino NOVELLO

Al Comandante Provinciale VVF

MATERA

Dott. Ing. Filiberto RUSSO

Al Presidente della Provincia di MATERA

Dott. Piero MARRESE

Al Sindaco di MATERA

Dott. Domenico BENNARDI

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta potenziamento organico Comando Provinciale VVF MATERA, stipula

nuova convenzione “ PRESIDIO SASSI”

Egregi,

le scriventi OO.SS., da circa tre anni denunciano la grave carenza d’organico operativo,

amministrativo e direttivo che ha colpito il Comando Provinciale VVF di MATERA.

Terminata da pochi giorni la grave emergenza sanitaria che il ns. Paese ha vissuto e che ha

costretto la quotidiana riorganizzazione del dispositivo di soccorso tramite numerosi rimpiazzi ma

soprattutto mediante il privare di frequente del diritto alle ferie i lavoratori, vorremmo ricordarvi di un

fatto che è ritornato all’ordine del giorno del Paese, di tutte le testate giornalistiche nazionali ed anche

internazionali e cioè che la città di MATERA, dopo aver ricevuto la nomina per l’anno 2019 di

“CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA” ed aver gestito in maniera esemplare un evento

mondiale che ha visto interessato il territorio materano, provinciale, regionale e limitrofe, ha ripreso a

vivere e gestire un flusso turistico rilevante e continuo a tal punto da richiedere il potenziamento in

modo permanente del Comando Provinciale VVF MATERA, soprattutto della Sede Centrale, quindi

elevandolo di categoria superiore in modo da incrementare il personale operativo nelle varie qualifiche

oltre che il personale tecnico – amministrativo e direttivo.

Tale circostanza sotto il profilo della sicurezza e del soccorso tecnico urgente affidato al CNVVF

non è alquanto sostenibile con la presenza di una sola squadra operativa in sede centrale che copre

l’intera Città oltre ai limitrofi territori provinciali.

Considerato l’iter burocratico affinchè quanto sopra richiesto possa concretizzarsi in realtà, alla

luce di quanto avvenuto nel 2019 per la gestione del Presidio Sassi tramite un’apposita convenzione che

prevedeva una squadra operativa dalle 08-00 alle 20-00, e che in termini interventistici e di

apprezzamenti ricevuti da parte dei cittadini sia locali che dei turisti ha dato i suoi ottimi risultati, Vi

chiediamo con la presente, l’opportunità di richiedere e stipulare nell’immediato una nuova convenzione

tra le parti che preveda un presidio dinamico composto da n° 6 unità con automezzi e attrezzature adatte

alla particolare morfologia del centro storico e dei quartieri SASSI, con orario 08-00 / 20-00, al fine di

ristabilire la giusta sicurezza che la Città di MATERA deve offrire e garantire ai suoi cittadini, alle

attività artigianali – commerciali – industriali, alle numerose strutture ricettive senza sottovalutare i

flussi di migliaia di turisti che giornalmente ci onorano della loro visita colorando le strade della ns.

città.

Ci preme rimarcare che da parte dell’Amministrazione già in precedenza ci era stato garantito un

impegno formale su quanto nuovamente richiesto in data odierna

Valutata la ns. più alta stima e considerazione delle Sv., confidiamo in una pronta ed adeguata

risoluzione alle ns. problematiche, porgendo nel contempo distinti saluti.

FNS CISL VVF CONAPO VVF UIL PA VVF CGIL FP VVF CONFSAL VVF

f.to f.to f.to f.to f.to

Luigi Sabatelli Andrea Trombetta Francesco Paolo Porcari Giovanni Montemurro Nunzio Scalcione