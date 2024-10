Matera 2019. Buon compleanno…tra buona volontà e assenze

Buon compleanno a Matera per quella nomina arrivata il 17 ottobre del 2014 dal ministro dei beni culturali del tempo, Dario Franceschini, ai materani riuniti in piazza San Giovanni e ai tanti lucani di Basilicata e del mondo, che vissero fino al 2019 quella esperienza davvero unico, che ha portato ritorni all’economia lucana. Un percorso interrotto dalla pandemia da covid 19 e dalla scelta di una politica poco lungimirante, che non volle ascoltare l’appello dell’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli ad andare avanti e a presentare progetti. Il resto è storia d’oggi con una Fondazione ”Matera- Basilicata 2019” ridotta a un ente subregionale, in attesa di un finanziamento da 1 milione di euro , senza i quali non si può programmare nulla. E in attesa che venga espletato il bando per la scelta del nuovo direttore generale, ruolo affidato fino al 15 dicembre alla dinamica Rita Orlando, a una delle colonne di Matera 2019. E proprio lei ha ammesso che ” Di quella esperienza è rimasto il fermento…un po’ sopito,forse, Ma c’è tanta volontà di partecipare dei cittadini, degli artisti creativi .L’obiettivo di oggi è quello di ritrovare coesione tra comunità e istituzioni, aprendo a quel percorso di partecipazioni”. Un auspicio, in attesa- come ha assicurato il presidente della giunta regionale Vito Bardi- di assicurare in tempi brevi risorse e continuità alla fondazione. “La Regione è pronta e continuerà a sostenere la Fondazione -ha detto Bardi- perche Matera, con la Fondazione, è il punto di riferimento culturale per la nostra regione. Dobbiamo continuare a investire-ha aggiunto- e dobbiamo essere convinti che Matera , nonostante le cose che si sentono, è il punto di riferimento culturale per la Basilicata”. Attendiamo i fatti.Una ricorrenza celebrata a metà e con tante assenze vistose nel programma, fatta eccezione per l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, dall’ex direttore Paolo Verri ai sindaci Emilio Nicola Buccico, Salvatore Adduce e Aurelia Sole ex presidenti della Fondazione all’ex direttore Giovanni Oliva. Almeno un collegamento video o una registrazione di un messaggio, se impegnati altrove, ci poteva stare.

.Ma siamo, chissà, all’anno della rifondazione…quando arriveranno risorse finanziarie, si metterà mano a progettualità e alle indicazioni di una nuova dirigenza. Ma su questo conta il peso dell’azionista di maggioranza: la Regione e all’azione di stimolo degli enti e della comunità locale e regionale.



Intervento Presidente Regione Basilicata, Vito Bardi: “Rafforzare il sistema culturale regionale”

“Innovazione, creatività, coesione e benessere, valorizzazione dell’eredità culturale, internazionalizzazione”: queste le parole chiave delle politiche regionali illustrate dal presidente della Regione nella tavola rotonda su “Matera, 10 anni di Capitale”. Il messaggio del ministro Giuli

“Rafforzare il sistema culturale regionale e favorire, in maniera collaborativa, la crescita del nostro territorio e delle nostre comunità”: sono questi gli obiettivi che il governo regionale intende perseguire. Intervenendo oggi a Matera, nel corso della tavola rotonda dal titolo “Matera, 10 anni di Capitale”, promossa dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 a dieci anni dalla designazione di Matera a capitale europea della cultura per il 2019, il presidente della Regione Vito Bardi ha inteso illustrare “le direttrici di una politica per la cultura” che il governo regionale vuole delineare “per capitalizzare quella esperienza e rilanciare quel ruolo propulsivo della città di Matera, un obiettivo strategico della Regione già enunciato nel Piano strategico regionale, che costituisce uno dei cardini della strategia del nuovo Piano su cui, a breve, ci confronteremo in tutte le sedi”. “In questa prospettiva – ha aggiunto il presidente – sono chiamate ad agire tutte le organizzazioni che si occupano di cultura, di promozione, di audiovisivo, di turismo, a partire dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Un organismo a cui dedicheremo rinnovata cura anche ipotizzando evoluzioni organizzative e formali”.

“I dieci anni trascorsi dalla proclamazione di Matera Capitale europea della cultura – ha scritto in un messaggio il ministro per la Cultura Alessandro Giuli – ci offrono vari insegnamenti. Innanzitutto, ci ricordano che l’Italia possiede il più grande patrimonio culturale del mondo. Si tratta di un patrimonio storico, artistico, monumentale e paesaggistico sostanziato da migliaia di siti tra musei, gallerie, chiese, parchi archeologici, complessi monumentali e dimore storiche. La sua diffusione sul territorio è capillare e innerva quella stratificazione di memorie e simboli che nei secoli hanno formato il genius loci italiano. Il nostro Governo ne è ben consapevole e per questo ha investito e continuerà a investire in politiche culturali che nell’interesse delle future generazioni tutelino e valorizzino il patrimonio storico-artistico e naturale nazionale, trasformando tutti i luoghi di cultura in itinerari sociali vivi, capaci di valorizzare il territorio, di rendere comunicante ciò che è isolato, di espandersi dal centro alle periferie e, anzi, di trasformare le periferie in centri pulsanti di cultura, imprese e servizi”.



La manifestazione si è aperta con la proiezione di un video che ritrae i festeggiamenti della folla in piazza San Giovanni nel momento della proclamazione, il 17 ottobre 2014. “Guardando quelle immagini – ha detto Bardi – non vedo come oggi possa esserci chi pensa a Matera fuori dalla Basilicata”.

A parere del presidente della Regione “non vanno minimizzate le azioni poste in essere in questi ultimi anni con il sostegno crescente che la Regione ha offerto al settore culturale incrementando sensibilmente le risorse destinate alle diverse espressioni della cultura. Siamo ben consapevoli dell’importanza della cultura, del potere della cultura per la coesione sociale e il benessere, della capacità che la cultura ha di mostrare il genio di una comunità ma anche la sua intelligenza e la sua straordinaria umanità, come ricordò David Sassoli nel suo discorso alla cerimonia di chiusura dell’anno di Matera Capitale. Questa consapevolezza appartiene a tutti, al di là delle appartenenze politiche. Grazie alla cultura possiamo tornare a sognare e desiderare, possiamo immaginare un futuro, affrontare le sfide del nostro tempo, riattivare energie sopite, valorizzare quanto di vivo e propositivo emerge nella nostra società per rivitalizzare le nostre città, rigenerare i nostri borghi, ampliare l’offerta delle nostre coste, valorizzare i nostri giacimenti culturali e conseguentemente la reputazione e l’attrattività di territori e comunità”.



“L’esperienza fatta – ha detto il presidente Bardi – ci impone di fare passi in avanti, di delineare una strategia più avanzata, concreta, focalizzata su di un compito da darci per tradurre le due parole chiave innovazione e creatività quali cardini dell’impegno dei prossimi mesi ed anni. Consolidare e rilanciare l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura significa candidare Matera e la Basilicata a luogo di produzione della cultura prima ancora che di consumo. Una proposta innovativa che vuole posizionare Matera e il territorio lucano a laboratorio nazionale, alla creazione di un modello replicabile per tracciare la linea italiana dell’industria culturale e creativa. Un progetto frutto della capacità visionaria di Raffaello De Ruggeri, fatta propria dal governo regionale, che ha intravisto nella opportunità della ZES l’ambito in cui incardinare una ZES Cultura. Un disegno che vede pienamente coinvolti anche gli strumenti di programmazione regionale al fine di realizzare un disegno volto ad incentivare e rendere luogo di elezione innanzitutto Matera per le 5 industrie culturali e creative, quelle che hanno come oggetto l’ideazione, produzione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali”.

“Le altre parole chiave – ha aggiunto ancora Bardi – sono valorizzazione e rivitalizzazione con riferimento alla nostra eredità culturale materiale e immateriale. Valorizzazione del patrimonio e rivitalizzazione dei luoghi della cultura sono infatti le traiettorie che seguiremo in coerenza con le politiche pubbliche declinate su più livelli, con interventi di protezione e recupero strutturale, architettonico, energetico, digitale e riuso adattivo del patrimonio culturale da concepire in una nuova ottica di inclusione e innovazione sociale. È sempre più forte ed avvertita infatti la correlazione della partecipazione culturale con la qualità della vita in tutte le età. Un approccio questo che è parte integrante dell’Accordo Quadro delle Politiche di Coesione 21-27 dove coesione e benessere costituiscono le altre due parole chiave”.

“Il brand Basilicata Cultura, quale proiezione e prosecuzione del binomio Matera – Cultura, si costruisce con i fatti, dando seguito e piena attuazione – ha concluso Bardi – a quel complesso di iniziative sin qui enunciate. Ma soprattutto sarà il frutto dalla capacità che il sistema regionale pubblico e privato sarà in grado di esprimere. Non mancano fermenti e desiderio di protagonismo, ne abbiamo avuto già prova nel recente passato con le candidature lucane nell’ambito della competizione per la Capitale italiana della Cultura e con quella attuale di Aliano a Capitale Italiana della Cultura per il 2027, che evidentemente sosterremo, ma anche con le partecipazioni alle competizioni legate all’arte contemporanea e alle celebrazioni nazionali o ad altri eventi ed iniziative su specifiche aree tematiche come i giovani a Potenza o il volontariato a Matera. Tutte iniziative nate sulla scia e l’esempio di Matera. Tutto questo lavoro si avvale di una conclusiva parola chiave: lavorare insieme. E lavorare insieme vuol dire co-programmare, co-progettare. Con questo intento daremo vita, a breve, ad un Forum della cultura, che partirà da Matera per poi avere altre tappe in regione, con l’obiettivo di condividere il percorso più adatto in grado di attivare un’azione culturale socialmente e culturalmente sostenibile”.

Intervento sindaco di Matera, Domenico Bennardi

Sono trascorsi dieci lunghi anni dalla nomina di Matera a Capitale europea della cultura. Dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali hanno permesso questo lungo cammino, iniziato molto prima del 2019. Ringrazio la Fondazione Matera Basilicata 2019 e tutti coloro che si sono avvicendati in essa, enti e Amministrazioni comunali precedenti. Negli anni Matera, grazie a questo riconoscimento, ha ricevuto notorietà e visibilità importantissime, unite al prestigioso riconoscimento nel patrimonio Unesco del 1993. Grazie a questi riconoscimenti, come ho potuto constatare personalmente, Matera è stimata sul piano culturale a livello europeo, nel Mediterraneo e nel mondo. Uno dei più importanti benefici di questa nomina, sta proprio nella possibilità di relazionarci con altre Capitali italiane ed europee della cultura e con altre città patrimonio Unesco nel mondo. Ogni volta che ho siglato personalmente Patti di amicizia e accordi di cooperazione internazionale, l’ultimo è quello di Alula, ma ricordo ancora prima Oulu in Finlandia, questi titoli sono stati apripista per collaborazioni sul piano della cooperazione internazionale strategica, scambiando ad esempio progettualità con altri atenei e attività produttive o culturali, favorendo quella circolarità di saperi e competenze che ci ha permesso di restare protagonisti a livello internazionale con scambi commerciali, economici, sociali e culturali. Quindi, una delle più grandi eredità del 2019 è proprio questa grande facilitazione nei progetti di cooperazione internazionale; una sorta di corsia preferenziale, insomma, che dobbiamo ancora sfruttare al massimo, ecco perché insistiamo con alcune missioni strategiche. Dobbiamo lavorare perché questo brand sia punto di riferimento per il futuro. Un’altra eredità è legata a quella partecipazione volontaria di tanti materani, i quali hanno preso parte al cammino preparatorio e poi sono rimasti nell’associazione “Open culture”, che ormai rappresenta una risorsa inesauribile per la nostra città ancora oggi in termini di presenza e attività culturale. Dobbiamo far leva su questa passione volontaria e consapevolezza collettiva, per guardare al futuro. Oggi per me il futuro è quello di candidare Matera a Capitale culturale del Mediterraneo e Capitale europea del volontariato nel 2029, perché possiamo mettere a valore questa passione come emblema di nuovo umanesimo, legato al prendersi cura delle cose belle e del prossimo. E’ un Dna profondo, nato dal mutuo soccorso nei Sassi, che spazia fino al mondo della cooperazione e del Terzo settore; un percorso entusiasmante che Matera può guardare con grande interesse, per mettere a frutto ciò che abbiamo vissuto al di là del legittimo e orgoglioso ricordo commemorativo».



Rita Orlando, direttore generale in carica

La Capitale europea della cultura: 2014-2024

Rita Orlando, Direttrice Fondazione Matera Basilicata 2019

Matera, 17 ottobre 2024

Tre sono le date fondamentali del 2014:

il 03 settembre, giorno in cui le istituzioni, hanno dato vita alla Fondazione Matera Basilicata 2019, un mese e mezzo prima di conoscere l’esito della competizione, un chiaro riconoscimento della cultura quale fattore qualificante e fondamentale per lo sviluppo della regione; il 07 ottobre, giorno della visita della Commissione, con i camminanti arrivati da tutta la regione a rappresentare le tante peculiarità culturali e con i cittadini che hanno aperto le loro case in segno di ospitalità. Una fatica collettiva per esprimere, con il passo lento che è proprio di questa Terra, tutto quello che la Basilicata poteva dare a Matera 2019; e infine il 17 ottobre.

Di quel giorno ricordo chiaramente il lavoro di preparazione per il “comunque vada party”, l’attesa, la piazza che si riempiva, mia figlia che sventolava la bandierina orgogliosa di farlo insieme ad altre migliaia di persone.

E poi l’urlo, gli abbracci, le lacrime, l’orgoglio del riscatto, la felicità delle persone che si facevano gli auguri. Eravamo diventati la più bella delle vergogne.

Volendo usare una metafora, è come se avessimo sfidato la latitudine geografica promettendo che saremmo stati capaci di navigare a latitudini estreme, un viaggio che richiede esperienza, pianificazione, resistenza.

E coraggio. Il coraggio di osare, di prepararsi agli imprevisti, di allenarsi ad affrontare le intemperie, con la consapevolezza che un equipaggio ha più possibilità di un navigatore solitario.

Con questa consapevolezza, Matera 2019 è stato il manifesto di una cultura inclusiva, multiforme, inaspettata, una palestra straordinaria per le istituzioni, gli artisti e le comunità, una cassetta degli attrezzi a cui attingere per affrontare nuove sfide, un intero giacimento, sulla base, tra gli altri, di tre valori fondamentali: l’accessibilità della cultura, la partecipazione attiva dei cittadini, la cura delle persone e la connessione con culture diverse e la valorizzazione della diversità culturale dei Paesi membri unita all’esaltazione degli aspetti comuni.

Il titolo di Capitale europea della cultura ci ha dato un obiettivo alto e una sfida comune: abbiamo lavorato insieme impegnandoci a più livelli: istituzioni, imprese culturali e creative, Terzo settore, scuole, persone comuni, tutti hanno potuto esprimersi e definire le regole del gioco.

La Fondazione Matera Basilicata 2019, insieme alle istituzioni locali, nazionali ed europee, ha preparato il terreno, co-progettato le pratiche e messo a disposizione gli strumenti perché la cultura potesse generare un cambiamento sociale.

Un ringraziamento doveroso va, a questo punto, ai professionisti e ai rappresentanti istituzionali che si sono spesi per questo risultato: Paolo Verri e Rossella Tarantino, per il ruolo svolto in merito alla candidatura e allo svolgimento del programma di Matera 2019 insieme a Marta Ragozzino, Ariane Bieou e Pepi Romaniello, ma anche Salvatore Adduce, Raffaello De Ruggieri e Nicola Buccico, i Sindaci che si sono alternati tra candidatura e Anno da Capitale, i Presidenti della Regione, Vito Bardi, Marcello Pittella e Vito De Filippo, i membri del Consiglio di Amministrazione che si sono succeduti, e l’Associazione Matera 2019, con Francesco Salvatore, che per prima la lanciato l’idea di concorrere.

Grazie a tutti i Sindaci dei Comuni lucani e ai loro cittadini, alle due Province, all’Università, alle associazioni di categoria e alle imprese.

Un ringraziamento speciale alla squadra della Fondazione, ai miei colleghi e al Consiglio di Amministrazione, è grazie loro se oggi siamo qui, e un ringraziamento a Giovanni Oliva e Giovanni Padula, che si sono avvicendati alla Direzione Generale della Fondazione negli anni più complessi, tra pandemia e cambio dello statuto.



Cosa ci ha distinto da altre Capitali?

L’investimento maggiore di Matera 2019 è stato in competenze ed empowerment: less bricks, more brain. E le intelligenze non si spengono insieme ai riflettori: piuttosto, si riorganizzano e cercano nuove sfide da superare.

E poi le produzioni originali, altra sfida enorme: molto più facile sarebbe stato comprare i blockbuster, gli eventi mainstream per attrarre il grande pubblico. Matera 2019, invece, ha scommesso sulla produzione di cultura, finanziando, con 5.572.000 euro le produzioni culturali locali, a cui si aggiungono ulteriori 1.511.700 euro di capitali privati intercettati direttamente dai project leader, che hanno generato 27 prodotti originali interamente made in Basilicata.

Non possiamo poi trascurare i finanziamenti privati, circa 3M Euro, da parte delle più grandi società italiane, TIM, Intesa San Paolo, Leonardo, FCA, Enel, Trenitalia, senza dimenticare gli sponsor locali come Calia, Bawer, Amaro Lucano, Di Leo e Saicaf.

Una semina importantissima, un’onda d’urto che ci ha fatto fare passi da gigante, che permette ai nostri produttori culturali, oggi, di partecipare ai tavoli nazionali ed europei dove si disegnano le politiche culturali e si determinano nuovi strumenti di lavoro.



Matera ha vinto una competizione accesa, largamente partecipata. Per la prima volta in Italia c’è stata una vera competizione, le precedenti Capitali europee, Firenze, Bologna e Genova, erano state scelte dal Governo nazionale.

Matera, una piccola città del Sud, e, in questo caso la latitudine conta eccome, che ha trasformato lo svantaggio di partenza in una opportunità, offrendosi come piattaforma per progettare il futuro dell’Europa, attraverso la cittadinanza temporanea, la partecipazione attiva e la co-creazione, per stimolare l’attivismo civico ed un senso di responsabilità condiviso nella costruzione di una società più equa ed inclusiva attraverso la cultura.

Una piccola regione del Sud che ha ribaltato il paradigma, che non chiede, ma che è in grado di offrire spazi di confronto per la costruzione di soluzioni universali, dimostrando che la cultura può cambiare le sorti di un territorio.

La periferia d’Europa ha messo al centro proprio le periferie, da quelle urbane ai piccolissimi comuni della regione, allargando la platea della partecipazione, dando dignità ai margini e dimostrando che la cultura può essere pervasiva e rigenerare spazi e persone.

L’effetto Matera 2019 è visibile anche nel progetto Capitale italiana della cultura, nato proprio nel 2014, con la designazione di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015, stimolato da Matera e dalla Basilicata per evitare che tutte le progettualità e i processi generati dalla competizione per il titolo di Capitale europea andassero perduti.



Cosa rimane post 2019?

Dal 2014 e per gli anni a venire, abbiamo toccato con mano la capacità di riuscire ad organizzarci, ci siamo allenati alla complessità, abbiamo prodotto cultura e abbiamo portato avanti un’azione capillare che, a più livelli, ha creato competenza, ma anche consapevolezza e attivismo. Oggi sono numerose le iniziative che prescindono dal programma della Fondazione Matera Basilicata 2019, a riprova del fatto che, sul territorio, sono rimaste le competenze di artisti, produttori e cittadini che adesso sanno come generare impatti.

Tra i risultati più importanti c’è stato il posizionamento, non solo in termini di attrattività turistica, ma nell’ambito della produzione culturale, perché Matera e la Basilicata si sono riconfermate un luogo di sperimentazione, innovazione, produzione e consumo culturale più consapevole. Ecco perché, negli ultimi dieci anni, questa peculiarità ha fatto in modo che le nostre industrie culturali e creative potessero continuare a fare sperimentazione sul territorio e ad esportare le nostre pratiche facendole diventare metodi per la produzione di cultura, attraverso un processo di replicabilità che è proprio dell’industria.

Queste pratiche, poi, hanno attivato le comunità locali che si sono allenate alla sperimentazione culturale e alla partecipazione, generando fiducia e benessere sui territori.

I titoli di Capitale, europea, dei giovani, capitale italiana della cultura, capitale del libro, capitale dell’arte contemporanea, del volontariato, della sostenibilità, del design, altro non sono che un buon pretesto per stimolare l’emersione di vocazioni culturali e pratiche che, diversamente, forse farebbero più fatica a consolidarsi e a fare sintesi. E’ il sogno, l’ambizione che costringe a trovare obiettivi comuni, a disegnare un piano strategico e le politiche giuste per gli anni a venire.

E se il 2019 fosse ogni anno?

Il 2019 può durare per sempre se guardiamo ad esso in termini di metodo collettivo: basta non guardarsi indietro con nostalgia ma darsi sempre nuovi obiettivi, ricordandoci che il principio di condivisione della conoscenza e delle risorse, insieme al mantra della “cultura aperta”, ci hanno portato a diventare esempio per l’Italia e l’Europa.

Chiudo con un invito a decidere del futuro ritrovando la coesione tra le istituzioni e stimolando nuovamente il protagonismo delle comunità.

Dopo questo primo bilancio, la domanda da farsi, adesso, è: quali latitudini vogliamo esplorare nei prossimi 10 anni?

Il messaggio del Ministro della Cultura Alessandro Giuli

ra, 10 anni di Capitale

Matera, Centro culturale Casa Cava, 17 ottobre 2024 – Saluto istituzionale

Gentili autorità, caro Sindaco e Presidente della Fondazione Matera Basilicata

2019, carissimi cittadini di Matera, saluto Voi tutti con speciale affetto e Vi ringrazio

per l’invito alla tavola rotonda che celebra la proclamazione di Matera come “Capitale

europea della cultura 2019”, avvenuta dieci anni fa proprio in questo giorno.

Purtroppo, gli impegni istituzionali mi impediscono di raggiungerVi in persona,

ma con questo mio messaggio non voglio farVi mancare la partecipazione all’evento

mia e del Governo italiano.

Città storica di frontiera e crocevia territoriale di alcune tra le più antiche culture

del Mezzogiorno d’Italia, Matera è oggi un patrimonio dell’umanità, non solo come

Capitale europea della cultura, non solo per i suoi famosi “Sassi”, riconosciuti come

sito UNESCO, ma anche come modello politico capace di trasformare la cultura in

capitale sociale, civile e identitario, industria della creatività e dell’innovazione,

motore di benessere, crescita economica e turismo sostenibile.

Il merito va attribuito alle buone amministrazioni che nel tempo e al di là del

colore politico si sono avvicendate ai vari livelli locali e, senza meno, a quel “blocco

di sistema” che i territori materano e lucano hanno saputo esprimere attraverso imprese

e istituzioni.

I dieci anni trascorsi dalla proclamazione di Matera Capitale europea della

cultura ci offrono vari insegnamenti. Innanzi tutto, ci ricordano che l’Italia possiede il

più grande patrimonio culturale del mondo. Si tratta di un patrimonio storico, artistico,

monumentale e paesaggistico sostanziato da migliaia di siti tra musei, gallerie, chiese,

parchi archeologici, complessi monumentali e dimore storiche. La sua diffusione sul

territorio è capillare e innerva quella stratificazione di memorie e simboli che nei secoli

hanno formato il genius loci italiano.

Inoltre, ci dimostrano che i riconoscimenti internazionali sono sì un prezioso

indicatore della leadership culturale italiana nel mondo ma devono essere considerati

anche e soprattutto come un potente strumento di edificazione sociale, civile ed

economica dei nostri territori.

Il Ministro della cultura

Il nostro Governo ne è ben consapevole e per questo ha investito e continuerà a

investire in politiche culturali che nell’interesse delle future generazioni tutelino e

valorizzino il patrimonio storico-artistico e naturale nazionale, trasformando tutti i

luoghi di cultura in itinerari sociali vivi, capaci di valorizzare il territorio, di rendere

comunicante ciò che è isolato, di espandersi dal centro alle periferie e, anzi, di

trasformare le periferie in centri pulsanti di cultura, imprese e servizi.

Il modello “Matera Capitale europea della cultura”, così come l’importante

riconoscimento ottenuto da Potenza, “Città italiana dei giovani 2024” e le stesse

candidature dei Comuni di Aliano e Maratea ai futuri concorsi per il titolo di “Capitale

italiana della cultura”, esaltano la Basilicata nella sua straordinaria “biodiversità

culturale” come nel suo grande fermento di progetti destinati a generare benessere,

identità e senso comunitario.

Ringraziando i presenti, amministratori, imprenditori, professionisti, artisti,

scienziati, intellettuali e cittadini per l’impegno fin qui profuso, auguro a tutti buon

lavoro!

Alessandro Giuli



Matera 2019, il commento dell’assessore al turismo Francesco Salvatore

Dieci anni dalla proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, il commento dell’assessore al Turismo Francesco Salvatore.

E’ stato tra i pionieri e promotori della candidatura di Matera a Capitale europea della cultura 2019, era sul palco con gli amici dell’associazione “Matera 2019” quel fatidico 17 ottobre 2014 quando arrivò la notizia e il bagno di folla. Oggi Francesco Salvatore è assessore al Turismo del Comune di Matera, e in questa duplice veste ricorda quel giorno e ciò che ha lasciato in eredità. «Dieci anni da uno dei giorni più importanti nella storia della città di Matera -commenta Salvatore- insieme all’iscrizione nelle liste Unesco per il patrimonio mondiale dell’Umanità e ai giorni dello spopolamento dei Sassi per la riqualificazione. La designazione a Capitale europea della cultura, ha segnato un traguardo di civiltà e un momento in cui Matera si è fatta capitale del sud d’Italia, d’Europa e del mondo, dimostrando che storia, cultura, tradizioni, accoglienza e integrazione sono valori che possono far crescere le comunità. In questo arco di tempo, nonostante gli inciampi che la storia ci ha voluto consegnare, Matera ha dimostrato di saper crescere cogliendo le opportunità di valorizzazione. Alla base dei risultati ottenuti, c’è sicuramente un sistema turistico fatto di collaborazione e condivisione da parte di tutti i portatori di interesse, in primo luogo gli operatori, i quali hanno saputo dimostrare capacità di adattamento alle nuove esigenze dei cittadini temporanei che hanno affollato Matera. Questa giornata è un ulteriore traguardo, preludio di nuovi obiettivi. E’ il momento di fare squadra, coinvolgendo l’intera provincia materana e l’intera regione, tutti gli enti pubblici interessati, perché bisogna consolidare le basi di quanto costruito e rilanciare la programmazione per i prossimi dieci anni, anche attraverso collaborazioni di professionisti del settore che oggi guardano alla città dei Sassi come un punto di riferimento nazionale e internazionale del sistema turistico.

Matera, 17 ottobre 2024