Matera 2019: avviso pubblico per la Podcast Academy – South edition

” Come si struttura una serie podcast? Come si scrive per l’audio? Come si sceglie il suono ideale? La Fondazione Matera Basilicata 2019 con il supporto di Chora Media, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Carical, intende finanziare e organizzare la prima Podcast Academy per il Sud Italia, un programma di formazione gratuito riservato a 40 partecipanti selezionati attraverso avviso pubblico.” E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue: “Nel percorso complesso di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, grande attenzione è stata riservata al tema della formazione, con un potenziamento costante delle competenze a livello sistemico destinato agli operatori culturali del territorio. La Podcast Academy – South edition è strutturata in due appuntamenti in presenza a Matera (7-8 giugno e 6-7 settembre 2024), 10 lezioni on demand, 3 incontri online, tutoraggio continuo. Il percorso formativo si snoda dallo sviluppo di un’idea originale di podcast fino alla strategia di promozione e monetizzazione e sarà guidato da professionisti di Chora Media, i talenti della più importante podcast company italiana. L’Academy si rivolge a tutti coloro che desiderano esplorare ed esprimere il proprio talento nel mondo del podcasting, o perfezionare le proprie conoscenze in materia. Tra i profili più ricercati dall’Academy ci sono autori, giornalisti, creator, narratori, sound designer e producer. Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni residenti o domiciliati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. I 40 posti disponibili saranno ripartiti secondo un criterio territoriale, ovvero 15 riservati ai partecipanti provenienti dalla regione Basilicata, 5 ai partecipanti provenienti dalla regione Campania, 5 ai partecipanti provenienti dalla regione Calabria e i restanti 15 ai partecipanti dal resto delle regioni. La Fondazione si riserva il diritto di ridefinire le graduatorie regionali, sulla base delle domande pervenute. Si può partecipare in forma individuale o in rappresentanza di un’organizzazione o di una istituzione culturale (associazioni, musei, fondazioni, imprese culturali e creative). La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro e non oltre il 9 maggio p.v. compilando il form disponibile sul sito www.matera-basilicata2019.it . I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 a partire dal 20 maggio p.v. Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e alla procedura di selezione sono disponibili nell’avviso, pubblicato sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 www.matera-basilicata2019.it .Per richieste di chiarimenti è possibile scrivere a info@matera-basilicata2019.it con oggetto “Podcast Academy”. Link diretto al bando: https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/2976-la-prima-podcast-academy-del-sud-italia-con-chora-media.html .”

