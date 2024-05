Matera: 1° edizione Stone Balance Interfest 

E’ organizzata dall’associazione culturale Esperanto la prima edizione dello Stone Balance Interfestc che si terrà a Matera, dal 31 Maggio al 2 Giugno e che vedrà protagonisti 7 artisti internazionali di Stone Balance provenienti da Filippine, Francia, Grecia, Italia, Svizzera e Repubblica Ceca.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza di una forma d’arte contemporanea inedita per il territorio lucano ma già affermata e diffusamente praticata in tutto il mondo.

Si tratta della Stone Balance, l’arte del bilanciamento delle pietre, che vede gli artisti (balancers) impegnati in un processo performativo per comporre sculture di pietre poste in audace equilibrio tra loro. Questa pratica artistica richiede al balancer uno stato di profonda calma e di intima relazione con gli oggetti naturali che si ritrova a maneggiare, quasi come in una meditazione. La ricerca dell’equilibrio necessario al perdurare delle sculture diventa così metafora di benessere interiore e di profonda connessione con la natura.

Esperanto intende promuovere, in chiave inedita, la conoscenza del territorio materano attraverso proposte esperienziali nate dalla sintesi tra il linguaggio artistico contemporaneo della Stone Balance e la dimensione più caratteristica di Matera, città scavata nella roccia e connaturata ad essa.

Il festival prevede un ricco calendario di performances artistiche, art exhibitions e laboratori didattici che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città di Matera come ipogei, musei e spazi urbani.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Ha ricevuto il patrocinio di: Comune di Matera, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Ente Parco della Murgia Materana, Legambiente Basilicata Aps, ANFFAS associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva/relazionale.

E’ supportata dai seguenti partners tecnici e culturali: INGEST ingegneria e consulenza industriale, Cooperativa Sychronos, Musma Museo della Scultura Contemporanea di Matera, TAM Tower Art Museum, Fondazione South Heritage, Ipogeo Matera Sum, In the Middle, Associazione Rocciaviva.