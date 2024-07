Matè e Solisti Lucani presentano “Contrabbassi all’Opera”

Mercoledì 31 luglio ore 20:30 presso la Corte del Palazzo Viceconte a Matera, è in programma il concerto “Contrabbassi all’Opera” organizzato dall’associazione Matè e Solisti Lucani.

Il contrabbassista Alessandro Serra, Altro Primo Contrabbasso presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e il contrabbassista lucano Marcoantonio Cornacchia, con l’orchestra d’archi “Solisti Lucani”, interpreteranno un repertorio dedicato all’Opera con gli arrangiamenti per orchestra d’archi, presentati in prima esecuzione assoluta, del Maestro Michele Cellaro, contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra pugliese. Un concerto originale e coinvolgente con musiche di Bottesini, Marangoni, Rossini, Donizetti e Mercadante: grandi autori che hanno scritto per l’Opera ed esprimono il carattere e la cantabilità operistica anche nei loro brani strumentali.

In particolare il programma prevede l’esecuzione del concerto n. 1 di Bottesini, un pezzo raramente eseguito per l’estrema difficoltà della parte solistica affidata al contrabbasso, e per l’organico sinfonico molto esteso; il Maestro Cellaro ha elaborato una versione per orchestra d’archi, che nulla toglie alla musica di Bottesini, rendendone più agevole l’esecuzione. In prima assoluta anche il brano “Della crudele Isotta e un poco di Elisir”, elaborato da Cellaro sui temi dell’Elisir D’Amore, per due contrabbassi e orchestra d’archi.

Il contrabbassista Marcoantonio Cornacchia presenterà inoltre il suo pezzo inedito “Oltre i Confini” nella versione per contrabbasso e orchestra d’archi elaborata dal compositore Vittorio Tamburrano.

Per chiudere in bellezza non mancherà un omaggio a sorpresa al compositore Giacomo Puccini di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte.

E’ possibile prenotare i biglietti contattando l’Associazione Matè e Solisti Lucani al numero 3891522594 oppure all’indirizzo e-mail mate.solistilucani@gmail.com.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.