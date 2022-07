MasterClassCastellane di pianoforte dal 26 al 28 luglio 2022

La prima master class del progetto MasterClass Castellane promosso dalla Pro Loco Castel Lagopesole si svolgerà dal 26 al 28 luglio 2022. Ad aprire i corsi di perfezionamento sarà una master class di pianoforte tenuta dal M° Stefano Cucci.

“Il progetto che prenderà avvio nei prossimi giorni – dichiara il Presidente della Pro Loco, Carlo Lucia – punta a rendere sempre di più il borgo federiciano un centro di produzione e promozione culturale. La realizzazione di questa prima master class è stata possibile grazie alla collaborazione e alla immediata disponibilità dimostrata dal Dirigente scolastico, Rocco Garramone, dell’IPASR “G. Fortunato_Sede di Lagopesole” e dal Parroco, Don Nicola Lettieri, della Parrocchia SS. Trinità che hanno messo a disposizione i locali per lo svolgimento delle lezioni e del concerto finale. L’idea progettuale è stata accolta favorevolmente, inoltre, dagli operatori economici che intravedono in questa formula un’innovativa forma e una possibile via di sviluppo per la località in grado di trasformarla in un motore propulsivo per l’intero territorio.”

“La scelta di affidare la master class di pianoforte al M° Stefano Cucci – spiega il Direttore Artistico, Fabio Silvestro – è stata dettata dalla sua intensa attività didattica che ha prodotto una nutrita schiera di pianisti, vincitori di importanti concorsi nazionali ed internazionali. Diplomatosi in Pianoforte, Direzione di Coro ed in Composizione ha svolto un’intensa attività concertistica nell’ambito della Musica da camera, suonando per importanti istituzioni quali il Teatro Colon di Buenos Aires, la Queen’s Hall di Edimburgo, l’Auditorio della Hochschule di Karlsruhe, il Mom Theatre di Budapest. Per vent’anni è stato assistente musicale di Ennio Morricone e Maestro del

coro e Direttore d’orchestra delle sue produzioni in Italia e all’estero. ”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.