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Masterclass internazionale dedicata alla musica elettroacustica

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Nuovo appuntamento internazionale al Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Materanell’ambito delle attività ERASMUS+, con la masterclass “Mixed Chamber Music with Electroacoustic Composition, Improvisation and Electronic Devices”, in programma nei giorni 29 e 30 maggio 2026.
Protagonista dell’iniziativa sarà il compositore, violinista e improvvisatore francese Paul Ramage, figura di rilievo nel panorama della creazione contemporanea ed elettroacustica europea. Specializzato in composizione elettroacustica presso il Conservatorio di Parigi, l’INA-GRM e l’IRCAM, Ramage è autore di oltre cinquanta opere eseguite regolarmente in Francia e all’estero. Parallelamente all’attività artistica, insegna composizione e creazione sonora presso il Conservatoire e il Pôle Supérieur de Paris, promuovendo una visione aperta e multidisciplinare della musica contemporanea.
La masterclass, curata dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Matera, con il coordinamento del referente Franco Degrassi, offrirà agli studenti un’esperienza immersiva dedicata alle pratiche della composizione mista, dell’improvvisazione e dell’interazione tra strumenti acustici ed elettronica dal vivo. Un percorso laboratoriale che metterà al centro il suono come spazio di sperimentazione, dialogo creativo e ricerca artistica.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di internazionalizzazione promosso dal Conservatorio materano attraverso il progetto ERASMUS+, che continua a rappresentare uno strumento fondamentale per favorire la mobilità, il confronto tra istituzioni europee e la crescita culturale e professionale degli studenti.
«Il progetto Erasmus costituisce una straordinaria opportunità di apprendimento, scambio e relazione culturale – sottolinea Loredana Paolicelli, referente Erasmus+ del Conservatorio di Matera –. Attraverso incontri come questo, i nostri studenti hanno la possibilità di confrontarsi con artisti e docenti provenienti da contesti internazionali di alto profilo, ampliando le proprie competenze e vivendo esperienze che arricchiscono profondamente il loro percorso umano e musicale».
La due giorni dedicata alla musica elettroacustica conferma l’attenzione del Conservatorio “Duni” verso i linguaggi contemporanei e le nuove tecnologie applicate alla creazione musicale, in un dialogo costante tra ricerca, formazione e innovazione artistica.

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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