Massimo Polidoro ospite a Matera della libreria Di Giulio

Massimo Polidoro sarà ospite della Libreria Di Giulio presso l’Hotel del Campo di Matera giovedì 22 giugno 2023 alle ore 18.30 Il noto scrittore e divulgatore scientifico presenterà il suo ultimo libro “La scienza dell’incredibile” per i tipi Feltrinelli.

L’incontro si terrà presso i giardini dell’Hotel del campo e sarà aperto a tutto il pubblico interessato.

Dialogherà con l’autore la Dott.ssa Marianna Dimona

MASSIMO POLIDORO, giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, è noto per le sue indagini scientifiche su fenomeni insoliti, bufale e presunti misteri. Ha co-fondato, con Piero Angela, il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), di cui è segretario. Insegna Comunicazione della scienza al Politecnico di Milano e all’Università di Padova e ha insegnato Psicologia dell’insolito all’Università di Milano.

Autore, conduttore e consulente di numerosi programmi televisivi, a Superquark spiega come riconoscere bufale e inganni. Coinvolgente storyteller appassiona il pubblico con le sue conferenze, gli spettacoli teatrali e raggiunge ogni mese su YouTube oltre un milione di persone. È anche autore di numerosi podcast di successo per Audible e altri. Ha scritto oltre sessanta libri e più di un migliaio di articoli pubblicati su “Focus” e numerose testate internazionali.

Libro

“La scienza dell’incredibile” ed. Feltrinelli

Ammettiamolo: la realtà se ne infischia di ciò in cui crediamo. Tuttavia, le nostre convinzioni trasformano il modo in cui percepiamo il mondo. Ma dove nascono e come si diffondono le credenze? Che cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni, illusioni o, al massimo, ideologie e atti di fede? Perché finiamo per contraddire anche l’evidenza dei fatti? E chi coltiva le convinzioni più estreme è solo un pazzo o piuttosto una vittima della manipolazione dei social?

In realtà, la tecnologia si limita ad amplificare ciò che da sempre è radicato negli esseri umani: il bisogno di dare un senso a ciò che ci circonda.

Per capire come si formano le nostre convinzioni occorre allora risalire alle origini per scoprire come l’evoluzione abbia reso il cervello un sistema formidabile per la sopravvivenza della nostra specie, anche credendo a cose decisamente false.

Attraverso la narrazione di alcune storie incredibili, perlustreremo le radici biologiche e psicologiche che alimentano la necessità di credere e, ricorrendo alle ricerche più recenti, scopriremo le funzioni tuttora svolte dai sistemi di credenza.

Nel corso del viaggio, acquisiremo familiarità con gli strumenti dell’indagine scientifica e, imparando a valutare l’attendibilità e la veridicità delle credenze, ci abitueremo a ragionare come scienziati, diventeremo consapevoli dei nostri limiti ed errori, saremo pronti a cambiare idea di fronte a evidenze solide che ci contraddicono e a trattare con chi non vuol dare retta alla ragione. Ma, soprattutto, impareremo a coltivare l’unico vero antidoto contro il pregiudizio e la superstizione: una curiosità inesauribile.

Eccole in azione, le credenze: le troviamo in chi vede complotti ovunque o in chi compie atrocità, pensandosi nel giusto; le riconosciamo in chi cerca conforto negli extraterrestri, in medium o guru di varia origine e provenienza; le sentiamo radicate in chi crede in entità spirituali e cerca spiegazioni sovrannaturali. Perché?

L’ evento sarà un’opportunità per giornalisti ricercatori e appassionati di conoscenza di incontrare Massimo Polidoro di persona, porre domande e approfondire i temi affrontati nelle sue opere.