Gli artigiani ci sanno fare e lavorano con coscienza, pronti a lasciare scalpello, punteruolo, pialla, colla, chiodi e ad ascoltare i ‘’trucioli’’ di umanità che girano intorno, in una fase difficile per tutti dal punto di vista sanitario ed economico come quello che stiamo attraversando con le ‘’limitazioni’’ e le preoccupazioni’’ legate all’emergenza del virus a corona. E così giovani professionalità da ‘’laboratorio continuo’’, perché la mente elabora sempre, come il materano Massimo Casiello, non si tirano indietro quando si tratta di dare una mano,per contribuire a produrre ‘’scudi facciali’’con l’innovazione delle stampanti in ‘’3D’’ . Ed è quello che serve per passare dalle parole ai fatti. Ci ha girato in settimana un messaggio di condivisione dal tono prontamente fattivo : “Mi permetto di condividere questo messaggio perché stiamo cercando di dare una mano agli operatori sanitari della Basilicata che in questo momento rischiano la loro vita per salvarne altre. Grazie’’ E allora al lavoro. Che aspettate a dare una mano?

CONTATTI E OCCORRENTE

Per produrre 500 Scudi Facciali stampati in 3D per gli operatori del 118 c’è bisogno di:

– 100 metri di elastico per abbigliamento alto 3cm

– 60 metri di para-spifferi in spugna alto 1cm

📱 Contattare:

Val d’Agri: David 3284162243

Potenza: Giuseppe 3298698573

Matera: Pasquale 3206764121

Melfi/Rionero Michele: 3342150348

Monopoli: Francesco 3284536953

Napoli: Mimmo 3286887374

Hai una stampante 3D? Unisciti al gruppo: https://t.me/joinchat/AZ0mrwvX240AeevgVGrBMg

Ce la faremo!

