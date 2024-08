Massacro di Ponticelli e calcioscommesse: malagiustizia protagonista all’Enea Experience Odyssey di Ginosa

Ieri sera, a Ginosa (TA), durante il secondo appuntamento dell’Enea Experience Odyssey, in una nota degli organizzatori si riferisce che “si è alzato un grido di dolore e di rabbia contro la mala giustizia, scegliendo di raccontare una delle storie più strazianti e ingiuste del nostro paese: quella del massacro di Ponticelli. Nel 1983, Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo, tre ragazzi appena maggiorenni, furono accusati di un crimine disumano: la violenza sessuale e il duplice omicidio di due bambine nella periferia di Napoli. Quello che seguì fu un processo sommario che li condannò all’ergastolo, privandoli di 27 anni di vita, trascorsi nel carcere di massima sicurezza di Spoleto. Nonostante abbiano sempre gridato la loro innocenza, ogni tentativo di revisione del processo è stato respinto. Oggi, dopo aver riconquistato la libertà, i tre continuano a combattere per vedere finalmente riconosciuta la loro innocenza, portando addosso le cicatrici di una giustizia che li ha traditi. La serata ha vibrato di emozioni forti, amplificate dalla presenza di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, inviato e autrice del programma Le Iene che hanno abbracciato questa storia con coraggio e dedizione. Hanno scavato a fondo nelle ombre di quel processo, sfogliando centinaia di verbali, ascoltando voci dimenticate, e rivelando verità sconvolgenti che mettono in discussione l’intero sistema giudiziario.

Di forza vibrante è stato anche il racconto del nuovo film L’ultima sfida, un dramma diretto da Antonio Silvestre e interpretato da Gilles Rocca, che ha toccato profondamente la platea con il suo chiaroscuro sulla realtà del calcio scommesse, portando alla luce le ombre di un mondo sportivo intriso di scandali e inganni. L’intensità di questa lotta per la verità è stata riconosciuta e onorata con il premio “Eccellenza Franco Salvatore” durante il Magna Grecia Awards. Ma il vero riconoscimento, quello che i tre e chi li ha sostenuti desiderano, è un altro, che il loro sacrificio non sia stato vano, che il loro grido di innocenza sia finalmente ascoltato. Ieri sera, Ginosa ha respirato la speranza che un giorno, la giustizia possa davvero trionfare. E l’attenzione per i temi di grande rilevanza prosegue anche oggi, 31 agosto 2024. Appuntamento a stasera alle 20 in Piazza Orologio, dove si terrà la presentazione del libro Nazione Europa del giornalista di Repubblica Claudio Tito. L’evento vedrà la partecipazione degli Eurodeputati Lucia Annunziata e Antonio Decaro, offrendo un’occasione per riflettere sul futuro dell’Europa e sul ruolo che essa può avere nel garantire giustizia e diritti a tutti i cittadini.”