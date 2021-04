Una nota della Regione, della Asm che ritira mascherine non certificate, recependo e dando seguito al sequestro su scala nazionale di mascherine non a norma eseguito dalla Guardia di Finanza, e su disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia. E la cosa naturalmente desta e non poche perplessità sull’approvvigionamento avvenuto nei mesi scorsi dei dispositivi di protezione. Tant’è che le fiamme gialle si sono mosse a livello centrale, presso Invitalia, per accertare responsabilità, percorsi, costi. Questioni che abbiamo avuto modo di apprezzare, in senso negativo, naturalmente nelle inchieste anticipate e trattate da Report nelle triangolazioni tra imprese italiane, cinesi, commissario task covid 19, ministero sanità e governo. Pagine di gestione della pandemia sulle quali occorre una operazione trasparenza, per verificare e perseguire eventuali responsabilità sul truffe, raggiri e contagi che potrebbero aver colpito personale medico e pazienti oltre che le casse dello Stato… Oltre che a danneggiare le imprese locali, materane comprese, che hanno investito in quel settore ma ”spiazzate” da importazioni dalla Cina di mascherine che non sarebbero mai dovute giungere in Italia. Spunti di riflessione e indagine anche per le istituzioni locali su cause dei contagi e modalità di trattamento dei contagiati. E qui la domanda è inevitabile: cosa si poteva fare e non è stato fatto, a sufficienza, per contrastare l’epidemia?



Dal sito del Comando della guardia di finanza di Gorizia

Sequestrate oltre 60 milioni di mascherine pericolose per la salute

Gorizia, 30 marzo 2021

I Finanzieri di Gorizia, con l’odierna esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta l’Italia, stanno dando compimento, sotto la direzione del Sostituto Procuratore Dr. Paolo ANCORA della Procura della Repubblica di Gorizia, all’attività avviata lo scorso mese di febbraio che ha portato nella sola regione F.V.G. all’individuazione ed al sequestro di più di un milione e mezzo di Dispositivi di Protezione Individuale in uso al personale medico, infermieristico e sanitario delle Aziende Sanitarie locali perché non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute.

Quanto si va ora ponendo sotto sequestro, rappresenta la rimanente parte di quei lotti di mascherine risultate del tutto carenti dei requisiti necessari per essere considerati “Dispositivi di Protezione”. Le analisi di laboratorio che precedettero i primi sequestri evidenziarono, infatti, che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente superiore agli standard previsti. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato, con conseguenti rischi per il personale sanitario che le aveva utilizzate nella falsa convinzione che potessero garantire un’adeguata protezione.

I Finanzieri di Gorizia, inoltre, stanno acquisendo documentazione e dati informatici presso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. (INVITALIA S.P.A.), al fine di ricostruire le responsabilità nella catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o sono tuttora in uso su tutto il territorio nazionale. Grazie anche alla collaborazione offerta dall’attuale staff del Commissario per l’emergenza è stato possibile sequestrare oggi oltre 60 milioni di D.P.I., ovvero mascherine facciali, ancora giacenti presso depositi ubicati su tutto il territorio nazionale e in attesa d’essere distribuiti.

Queste mascherine facciali costituiscono il residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi ereditato dalla precedente gestione della struttura per l’emergenza. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli che la Guardia di Finanza effettua in maniera sistematica allo scopo di prevenire e contrastare le fenomenologie illecite correlate all’emergenza sanitaria in atto anche nel settore dell’importazione, produzione e commercio dei dispositivi di protezione individuale, a tutela della leale concorrenza sul mercato e della sicurezza dei cittadini consumatori.

Ingente sequestro della guardia di Finanza di Gorizia che riguarda una serie di mascherine FFP2 e FFP3 fornite dal Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19.

Sono diverse le Aziende Sanitarie italiane che invitano a sospendere la distribuzione e l ‘utilizzo dei DPI oggetto del sequestro, e ritirare dai reparti DPI non utilizzati.

Il sequestro ha riguardato i seguenti DPI:

a. FACCIALE SCYFKZ KN95 GB2626~2006 FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO;

b FACCIALE (UNECH KN95) FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO;

c. FACCIALE (ANHUI ZHONGNAN) FILTRANTE FFPZ GB2626-2006 EN149 S/V AL VOLA DPI MONOUSO;

d. FACCIALE (JY-JUNYUE) FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO;

e. FACCIALE (WENZHOU XILIAN) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/V AL VOLA DPI M ONO USO;

f. FACCIALE {ZHONGKANG) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626″2006 EN 149 S/V AL VOLA DPI MONOUSO;

g. FACCIALE WENZHOU HUASAI FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2 S/VALVOLADPI MONOUSO;

h. MASCHERINE FILTRANTI WENXIN FFP2 – KN 95 PRODOTTE DALLA TONGCHENG WENXIN LABOR PROTECTION PRODUCTS CO. LTD;

i. FACCIALE – MASCHERINE FILTRANTI BI WEI KANG® CE 1282-9600 TYPE FILTER RESPIRATOR PRODOTTE DALLA YIWU BIWEIKANG LABOR PROTECTION PRODUCT CO. LTD;

j. FACCIALE (SIMFO KN95 – ZHYI- SURGIKA) FILTRANTE FFP2 DPI S/VALVOLA DPI EN 149 MONOUSO PER PROTEZIONE, DISTRIBUITE DALLA SOCIETÀ SURGIKA SRL CON SEDE IN LEV ANE BUCINE (AR);

k. FACCIALE (WENZHOU LEIKANG) FILTRANTE FFP3 S/VALVOLA EN149, PRODOTTE DALLA WENZHOU LEIKANG MEDICAI. TECNOLOGY CO.LTD;

L. FACCIALE (XINNUOZI) FILTRANTE FFP3 S/VALVOLA GB2626-2006 EN149, PRODOTTE DALLA HAINING NUOZI MEDICAL EQUIPEMEN’T CO. LTD.