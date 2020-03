Un pizzico di creatività, senso pratico e il gioco anzi, la mascherina usa e getta, è già bella e pronta. I costi? Pochi euri. C’è chi l’ha realizzata da rotoli di garza, da retinati di diverso impiego, da profilati di assorbenti e reggiseni (la cosa fa sorridere, ma i tutorial sul web insegnano anche questo) e da rotoli da carta da forno per usi alimentari. I ”social” indicano quanto sia facile all’insegna del detto materano “Sparagn e cumparisc” (risparmia e fai bella figura) che ha ispirato il materano ed ex militare di Marina , Antonio Fazzino. E così, come ha pubblicato nel video social , ha acquistato un rotolo di carta da forno e ne ha tagliato un pezzo ”a organetto” della misura che va da un orecchio all’altro. Alle estremità ha fissato un elastico fermato con una cucitrice e la maschera è bella e pronta , da indossare per le precauzioni del caso. Dal rotolo sono uscite mascherine protettive per famiglia e amici. Ne vale la pena. Tanto più che i costi di quelle professionali sono lievitati e in alcune farmacie, quelle telate di tipologia sanitarie sono esaurite. Il consiglio del nostro ”vecchio lupo di mare” è da imitare: sparagn e cumparisc… a protezione di starnuti, tosse e via ”scatarrando” da epidemia da Coronavirus. E poi ricordate il decalogo del Ministero. Le mascherine si indossano se siete ammalati o ne avete i sintomi e non di certo se guidate l’auto. Però proteggersi da starnuti e tosse altrui non guasta. Insomma fate come vi pare… Il virus non guarda in faccia a nessuno e va oltre la mascherina.E magari passa oltre…