…In Francia si sono ispirati alla ”Marsigliese” l’inno nazionale, che nell’incipit fa ”Aux Armes, Citoyens formez vos bataillons…marchons, marchons ” per esortare concittadini e turisti a indossare la mascherina anche all’aperto per evitare i contagi da virus a corona visto il movimento di flussi turistici di una estate torrida e salutata, chissà, dall’annuncio del vaccino prodotto dalla Russia. Ma fino ad allora, come mostra uno dei tanti cartelli visti ad Annecy (Francia) è opportuno che tutti ” con responsabilità” portino la mascherina. E affinchè nessuno faccia finta di niente la Municipalità di quel centro turistico manda in giro giovani, con tanto di pettorina e depliant multilingue, a ricordare con discrezione quell’adempimento a quanti per superficialità o dimenticanza fanno finta di nulla. Buone pratiche. Giovani che si rivolgono, oltre che agli adulti, sopratutto ai giovani. Si potrebbe fare anche qui. Giriamo la proposta a chi di dovere….