Martina Franca ricorda Elisa Springer con la ”Casa della Memoria”

Davvero un bel gesto per la città della Valle d’Itria per una concittadina, che ha voluto e saputo trasmettere fino all’ultimo, ai giovani soprattutto, la sua difficile esperienza di perseguitata nei campi di concentramento nazisti e di ”testimone” della Shoah. Elisa Springer, scrittrice ebrea di orgini austriache, ha lasciato un patrimonio di di testinonianze, documenti, finanche un pezzo di filo spinato, di una esperienza che non deve ripetersi, come continua a ripetere Liliana Segre, in relazione a minacce ed episodi di una ”cultura” dell’odio di ritorno che pervade l’Europa. Domani, 19 settembre, a Martina Franca ( Taranto) su iniziativa dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gregorio Pecoraro, sarà inaugurataa la Casa della Memoria dedicata a ” Elisa Springer”. Un lavoro preceduto da una conferenza tematica e dal ricordo di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata, a cominciare da Francesca Lopane, presidente della Fondazione ” Elisa Springer A 24020”, della quale fa parte la poetessa materana Antonella Pagano. Elisa, che abbiamo conosciuto, è cittadina onoraria di Matera. Ma la Città dei Sassi, aldilà di quella onorificenza conferita nel 2002, non è andata oltre quell’atto. Non sarebbe male che se ne ricordasse la figura, a cominciare dalla scuola,



Inaugurazione della Casa della Memoria “Elisa Springer”

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di riflessione per onorare insieme

la memoria di Elisa Springer.

Il Sindaco Gregorio Pecoraro e l’intera Amministrazione Comunale sono lieti di annunciare

l’inaugurazione della Casa della Memoria “Elisa Springer”, un luogo simbolico e carico di storia, dedicato alla memoria della concittadina ebrea Elisa Springer, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e testimone della Shoah.

Questa importante iniziativa si terrà giovedì 19 settembre alle ore 17:30, con una conferenza di inaugurazione presso il Palazzo delle Servite, in Via L. Omodei 9. Al termine della conferenza, seguirà la prima visita della Casa della Memoria Elisa Springer in Via Bizzarri 18. L’evento rappresenta un momento di profonda riflessione e commemorazione, volto a preservare il ricordo e a promuovere la consapevolezza storica di una delle pagine più oscure della nostra umanità.

La Casa della Memoria, realizzata nella dimora di Elisa Springer, sarà uno spazio dedicato

alla riflessione, alla conoscenza e all’educazione delle generazioni future, affinché nessuno

dimentichi il significato e le conseguenze della Shoah. Attraverso una ricca raccolta di

testimonianze, video e documenti, i visitatori potranno immergersi nella straordinaria vita di Elisa Springer, comprendendone il coraggio, la forza e la resilienza. Questo percorso permetterà di mantenere viva la sua voce, affinché il ricordo di ciò che ha vissuto possa continuare a ispirare e sensibilizzare le generazioni future.



PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 19 Settembre 2024, Manduria (TA)

Ore 17:30 – Conferenza di apertura presso il Palazzo delle Servite

Saluti istituzionali:

Gregorio Pecoraro, Sindaco di Manduria

Paola Dessi, Prefetto di Taranto

Rinaldo Melucci, Presidente della Provincia di Taranto

Interverranno:

Antonella Pagano, Consigliera della Fondazione “Elisa Springer” A-24020

Francesca Lopane, Presidente della Fondazione “Elisa Springer” A-24020

Lucilla Rogai, Giornalista documentarista

Loredana Ingrosso, Referente Museo Civico

Vito Perrucci, Consigliere Comunale e Relatore del progetto

Hans Bauer, cugino di Elisa Springer

Blandamura Claudia, nuora di Elisa Springer

Moderatore:

Salvatore Catapano, Giornalista

A seguire: Taglio del nastro e visita alla Casa della Memoria presso Via Bizzarri, 18.

