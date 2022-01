Quell’incendio alla palazzina al borgo La Martella, ancora inagibile, ha creato non pochi disagi ai 60 ospiti stranieri (per gran parte africani e asiatici) che sono stati sistemati in parte negli spazi parrocchiali della chiesa di San Vincenzo de Paoli e altri presso un centro di accoglienza a Ferrandina scalo. E questo in attesa che la situazione si risolva. Si tratta di lavoratori che in quella palazzina, lungo la strada che conduce a Timmari, avevano un punto di riferimento e le loro cose. A La Martella si sono prodigati e non poco per fornire coperte, generi di conforto, con l’auspicio che la situazione possa cambiare in tempi brevi. Non è semplice visto che l’edificio è inagibile, a causa di quelle fiamme propagatesi al terzo piano in un appartamento, per cause in corso di accertamento. Una stufa, un fornelletto, una presa di corrente. Chissà? Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura. Quanto alle condizioni dei quattro feriti per due intossicati la situazione è in miglioramento, per un terzo sono state riscontrate delle fratture a causa della caduta dopo essersi lanciato dal secondo piano. E per un altro, rimasto ustionato in varie parti del corpo, è stato necessario il suo trasferimento presso il Policlinico di Bari.