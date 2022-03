…grazie a un gruppo di cittadini che si sono riuniti e hanno fatto divertire sopratutto i bambini. Ma anche qualche ”ciuccione grande” come si dice in dialetto materano, che ha riso, ballato, fatto e mangiato ”quattro chiacchiere” e bevuto un sorso di quello buono. E’ bastata la spontanea voglia di divertirsi per ”addobbare” di oggetti, stoffe e altre trovate goliardiche per dare colore a Piazza Montegrappa, dove sono convenuti tante facce di carnevale come si faceva un tempo. Abiti di taglia assortita, scarpe di diversa foggia, cappello, naso finto, un carboncino per disegnare i baffi e mano a chitarra, piatti, grancassa e fisarmonica sull’uscio degli Amici del Borgo. Divertimento assicurato e sotto con i balli del martedì di grasso, mettendo da parte per un attimo le notizie tristi che vengono dall’Ucraina. Un sorriso ideale anche per i bimbi di quel Paese che non possono giocare spensierati. Anche per loro le sorprese della pentolaccia, con i coriandoli che vengono giù, e le fiamme che avvolgono carnevalone che brucia lasciando il passo alle ” Quaremme” e alla Quaresima. Buon Carnevalone che ha salutato il 2022 dal borgo La Martella, dove la voglia di divertirsi ” in maniera spontanea e con poco” sono una realtà.