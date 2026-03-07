Martedì, Comune e Fondazione MT-Basilicata 2019 presentano il programma di “Matera 2026″

L’Amministrazione Comunale di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019 invitano la cittadinanza alla presentazione delle attività di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, in programma martedì 10 marzo alle ore 16 al Cineteatro Guerrieri.” E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “L’incontro promuove il confronto pubblico con la comunità e vuole essere parte di un percorso di crescita culturale, sociale e partecipativa per la città. L’evento è aperto a cittadini, associazioni, istituzioni, imprese, giovani, scuole e a tutte le realtà presenti sul territorio. Non sarà soltanto la presentazione di un calendario di iniziative, ma l’avvio di un progetto, pensato per nascere e svilupparsi attraverso il contributo attivo e la partecipazione di tutta la comunità. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Antonio Nicoletti, la direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019 Rita Orlando e l’Assessora alla Cultura Simona Orsi illustreranno le linee guida e i progetti principali del programma, insieme alle modalità di coinvolgimento diretto della cittadinanza. Sarà inoltre avviato un dialogo aperto per raccogliere idee e proposte in vista dell’anno 2026. “Matera 2026” sarà apertura, inclusività e partecipazione: un percorso volto a valorizzare le energie creative della città e del territorio, nel nuovo ruolo internazionale assunto da Matera come capitale culturale e del dialogo”, ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti. La cittadinanza è invitata a partecipare.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.