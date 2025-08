Martedì 5 agosto, consiglio comunale di Matera, ancora per elezione presidente e su Gaza

Il Consigliere anziano Donato Braia, presidente pro tempore della massima assise della Città di Matera- “comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di martedì 05 agosto 2025 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di venerdì 08 agosto 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera”. Nove i punti all’ordine del giorno, in primis (con alta probabilità che venga rinviato per l’ennesima volta) la elezione del presidente del Consiglio comunale e dei suoi vice. Quindi, tre mozioni (tra cui quella contro il riarmo e per il riconoscimento della Palestina), due interrogazioni (una su impianti sportivi e l’altra senza oggetto) e tre ordini del giorno. A seguire l’OdG integrale:

“1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale

(art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).

2. Mozione contro il riarmo e per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

3. Mozione per il riconoscimento delle colonie feline, istituzione di un’oasi felina e

l’attuazione di politiche per il benessere animale nella città di Matera.

4. Mozione per il sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

“Ma quale casa?” e impegno per la diffusione tra i cittadini.

5. Interrogazione chiusura impianti sportivi, chiarezza su attrezzature della Piscina

Comunale e posizione dell’amministrazione sui bandi di gestione degli impianti

sportivi e sul project financing del Palasassi “Bagnale”.

6. Interrogazione al Sindaco e all’Assessora alle Politiche Sociali a firma dei Consiglieri

comunali Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano.

7. Ordine del giorno acquisizione e valutazione del volume “Il Vento dello Spirito” da

parte di Sua Santità il Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica, Papa Leone XIV.

8. Ordine del giorno Scuole e Turismo due urgenze chiare da governare.

9. Ordine del giorno contro il conflitto tra Israele ed Hamas, le azioni contro donne e

bambini di Israele nella Striscia di Gaza e per la Pace in Medio Oriente.” Per chi non potrà/vorrà seguire i lavori in presenza nella sala consiliare, si assicura che verrà “garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dalcomune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.