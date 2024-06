Martedì 25 giugno, anche trattamento fitosanitario di protezione sugli olmi di Matera

Oltre al già annunciato trattamento di disinfestazione che si svolgerà nella Città dei Sassi (https://giornalemio.it/cronaca/matera-nella-notte-del-25-26-giugno-trattamento-di-disinfestazione-chiudere-finestre-e-balconi/) nella notte compresa tra i prossimi 25 e 26 giugno, nelle prime ore di martedì 25 giugno (dalle ore 4 alle ore 6) verrà effettuato un altro trattamento rivolto al patrimonio arboreo. In tale data e negli orari prima ricordati, infatti, un comunicato annuncia che “una ditta specializzata su incarico del settore Manutenzione urbana del Comune di Matera, effettuerà il trattamento fitosanitario per tutte le alberature di olmo presenti in città.” E’ l’avvertenza che giunge dall’amministrazione cittadina con una nota in cui si specifica che “La cura è necessaria per contenere il proliferare dell’insetto Galerucella lutea, che in questi ultimi anni ha fortemente debilitato gli olmi a Matera. Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di prodotto autorizzato dal ministero della Salute a base di piretro sintetico.” Ma quale sono le zone interessate? “I trattamenti interesseranno -si legge ancora- tutte le vie e piazze cittadine in cui sono radicati gli olmi. Elenco non esaustivo delle aree interessate: aree interne rione Serra Venerdì, viale delle Nazioni Unite, viale Europa, via Lazazzera, via Manzoni, rione Villa Longo (via Venezia e aree interne), piazza Vittorio Veneto, via Dante, via Aldo Moro, via Nenni, via Cappelluti.” Pertanto “I cittadini residenti di queste aree e di qualsiasi zona urbana dove sono presenti olmi, sono invitati a non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse; evitare di stendere la biancheria; evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.”

