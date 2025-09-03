Marrese:”Dal 1° Ottobre Basilicata ancora più isolata con lo stop al FrecciaRossa Taranto-Roma”

“La sospensione, a partire dal 1° ottobre, del collegamento Frecciarossa Taranto –Roma via Potenza, Metaponto e Ferrandina rappresenta un duro colpo per la mobilità e lo sviluppo della Basilicata. La decisione, ufficialmente motivata da lavori di potenziamento sulla linea tirrenica, si accompagna alla scadenza dell’accordo tra Trenitalia e Regione Basilicata la quale circostanza farà venir meno da dicembre prossimo il contributo economico che garantiva il prolungamento del treno ad alta velocità Salerno–Torino fino a Potenza e Taranto.” E’ quanto denuncia il consigliere regionale Piero Marrese con una nota in cui avverte anche che “Con la fine del contributo pubblico, il collegamento veloce rischia di non essere ripristinato, lasciando come unica alternativa diretta l’Intercity, con tempi di percorrenza di 6 ore e 40 minuti per arrivare a Roma rispetto alle 4 ore e 40 del Frecciarossa.

L’unica soluzione per i viaggiatori sarebbe infatti quella di recarsi a Bari o Potenza prima con un treno regionale, e nel caso di arrivo nel capoluogo lucano poi prendere un bus sostitutivo direzione Salerno.

Non si può pensare di isolare ulteriormente un territorio che già sconta un forte calo demografico e difficoltà infrastrutturali. La Basilicata ha bisogno di collegamenti rapidi e stabili con Roma e il resto del Paese.

Per quanto riguarda la Provincia di Matera dobbiamo registrare l’ennesimo taglio al trasporto ferroviario ormai inesistente, ricordiamo che oggi sulla tratta Jonica Nova Siri-Taranto non ci sono treni. Chiediamo che nelle more dei lavori in corso vengano istituiti i bus sostitutivi da Metaponto e Ferrandina affinché i viaggiatori non subiscano l’ennesimo smacco e sia per loro difficile per non dire impossibile usufruire del servizio di Trenitalia.

L’assenza di un collegamento AV penalizza non solo i pendolari e i viaggiatori occasionali, ma anche il turismo, le imprese e il traffico merci, aggravando la frattura infrastrutturale tra Nord e Sud.

Si chiede con urgenza al Governo, a Trenitalia e alle Regione Basilicata di individuare soluzioni immediate per garantire la continuità del servizio, evitando che la sospensione si trasformi in una cancellazione definitiva per tutta la Regione o per alcune sue aree. La Basilicata non può permettersi di perdere un’infrastruttura e un collegamento vitale come questo.”

