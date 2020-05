Una riflessione del Presidente della Provincia Piero Marrese in occasione della giornata del 1° maggio.

Oggi 1 maggio dobbiamo tutti assieme, ed uniti senza distinzione di appartenenza politica alcuna, fare una riflessione importante sul tema del lavoro. Una riflessione più sul piano dell’azione che su quello dell’ideazione. È facile, in questo periodo, cadere vittima del “populismo” attraverso slogan ad effetto, ma le persone, le famiglie, i lavoratori, i commercianti, le imprese hanno bisogno di risposte concrete, non di certo di slogan. La “politica” ci richiama al senso di responsabilità ed io esorto tutti al senso di “unità”.

Oggi 1 maggio prendiamo spunto per concepire un nuovo modello di economia territoriale che possa garantire la ripartenza in tempi brevi e una ripresa economica in tempi medio-lunghi con una buona ricaduta in termini occupazionali.

I nostri cittadini sono un popolo di gran lavoratori, che hanno affrontato e superato tanti momenti difficili, per tale motivo amo questo paese e sono fermamente convinto che UNITI CE LA FAREMO ed è per questo che il mio vuol essere un messaggio di fiducia e speranza in futuro migliore per tutti: lavoratori, commercianti, imprese, liberi professionisti, agricoltori e per quanti stanno cercando un’occupazione.

Buon primo maggio a tutti!