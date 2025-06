Marrese: Una proposta di legge per l’utilizzo di case sfitte per alloggi popolari

Il consigliere regionale Piero Marrese, rende noto di aver “presentato una proposta di legge, sottoscritta anche dal collega Roberto Cifarelli, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto e strutturale l’emergenza abitativa sul territorio. Il testo normativo, intitolato “Disposizioni per l’utilizzo di case sfitte per alloggi popolari”, introduce un sistema innovativo per valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e garantire il diritto alla casa ai cittadini più fragili. Attraverso il censimento e la messa a disposizione di immobili residenziali sfitti da almeno sei mesi, la proposta di legge punta a creare un circuito virtuoso tra pubblico e privato per aumentare l’offerta di alloggi popolari destinati a famiglie a basso reddito, persone senza fissa dimora e nuclei in difficoltà. La selezione avverrà tramite bando pubblico, con priorità per famiglie con disabili, anziani o situazioni economiche gravi. Per favorire la collaborazione dei proprietari, la proposta prevede agevolazioni fiscali (IMU e TASI), contributi fino a € 10.000 per ristrutturazioni e assistenza gratuita nella gestione degli immobili. Un apposito Comitato di Monitoraggio garantirà il controllo sull’attuazione della legge, la correttezza delle assegnazioni e la qualità degli alloggi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.