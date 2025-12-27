Marrese: “Tagliati i Comuni montani: il Governo Meloni penalizza territori fragili e agricoltura”

“La decisione del Governo Meloni di rivedere i parametri per la definizione dei Comuni montani rappresenta un atto grave, inopinato e profondamente penalizzante per territori già segnati da fragilità strutturali e demografiche. Una riclassificazione che, nei fatti, dimezza il numero dei Comuni montani è una scelta miope e ingiusta: nella sola provincia di Matera si passa incredibilmente da 14 a soli 5 Comuni riconosciuti come montani.” Lo scrive il consigliere regionale dem Piero Marrese in una nota in cui sottolinea che “La montagna non è un problema da ridimensionare con un tratto di penna, ma una risorsa strategica da valorizzare attraverso politiche mirate, incentivanti e di vera coesione territoriale.

Al contrario, la destra al Governo, dopo aver tentato di spaccare il Paese con l’Autonomia differenziata, torna a colpire le aree più fragili d’Italia, quelle che avrebbero bisogno di maggiori attenzioni e investimenti, non certo di nuove penalizzazioni.

Le conseguenze di questa scelta saranno gravissime.

Per molti Comuni significherà perdere l’accesso ai fondi FOSMIT, indispensabili per garantire servizi essenziali e contrastare lo spopolamento.

Ancora più pesante sarà l’impatto sul settore agricolo: migliaia di agricoltori rischiano di essere esclusi dalle agevolazioni fiscali e dalle misure specifiche previste dalla PAC, colpendo il principale motore di sviluppo economico, presidio sociale e strumento di tutela ambientale delle aree interne e montane.

È una decisione che va immediatamente rivista.

Difendere la montagna significa difendere l’equilibrio territoriale, la sicurezza ambientale e il futuro delle nostre comunità.

La Basilicata non può e non deve pagare il prezzo di scelte calate dall’alto, lontane dalla realtà dei territori e dai bisogni reali dei cittadini. Si segua l’indirizzo che il Consiglio Regionale ha dato approvando l’ordine del giorno proposto dai consiglieri democratici su questa tematica per valorizzare le aree montane.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.