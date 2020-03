Mai come in questo momento è importante garantire e sostenere alcune personalità impegnate in prima linea. Tra queste anche gli operatori della comunicazione che quotidianamente hanno il dovere di rendere un servizio chiaro e trasparente alla cittadinanza.

Di seguito la nota integrale del presidente del Corecom Antonio Marra

“In questi giorni così difficili è doveroso mettere in primo piano l’impegno degli operatori del mondo sanitario, che sono in prima linea e in condizioni non solo di grande stress quotidiano, ma di concreta esposizione al rischio del contagio, per combattere il virus che si diffonde”.

Sono le parole di Antonio Donato Marra, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata, in considerazione della grave situazione connessa all’emergenza Coronavirus.

“Non bisogna, tuttavia, dimenticare – continua Marra – la funzione di tutti gli altri lavoratori che garantiscono servizi essenziali e indispensabili per contenere i disagi e per cercare di ridurre gli effetti della grave emergenza che stiamo vivendo. Il Corecom ritiene necessario segnalare la condizione dei giornalisti e di tutti i lavoratori dell’informazione, anch’essi sotto pressione per le molteplici esigenze alle quali devono far fronte in questa delicata situazione: assicurare la diffusione aggiornata delle notizie a tutti i cittadini, sia sul fronte dell’evoluzione della situazione sanitaria, sia su quello delle norme che si succedono a flusso ininterrotto e dei comportamenti da adottare per contenere il contagio, ma anche veicolare, in tempo reale, messaggi e notizie le cui fonti di provenienza siano rigorosamente valutate e accertate, in modo da arginare la diffusione di voci allarmistiche e di comunicazioni infondate”.

“Si tratta di una funzione di altissima responsabilità – sottolinea Marra – che deve essere esercitata in maniera capillare e che esige, per questo, la valorizzazione delle tv e radio locali e della carta stampata, che raggiungono tutti territori e tutte le comunità della regione e che costituiscono, pertanto, un servizio essenziale, come dimostra il fatto che un gran numero di lucani si interessano di informazione locale”.

A nome del Comitato, il presidente del Corecom Basilicata, Antonio Donato Marra, sottolinea “la necessità di sostenere il settore dell’informazione regionale e dell’emittenza locale con misure economiche eccezionali e immediate, affinché nessuna voce si spenga nel territorio e venga tutelato il ruolo dell’informazione”.

“Alla già grave e strutturale crisi del settore – affermano i componenti del Corecom – si aggiungono, infatti, gli effetti collaterali delle indispensabili misure restrittive imposte dal Governo e dalla Regione per l’emergenza, come il crollo degli investimenti pubblicitari nelle tv e radio commerciali, che rappresentano la fonte primaria per la sopravvivenza dell’emittenza audio-visiva, cui si aggiunge il blocco di nuove campagne promozionali legate alla stagionalità, che fa presagire una crisi prolungata”.

“Le istituzioni nazionali e regionali devono farsi carico di questo problema – sostegono i componenti del Comitato – adottando con urgenza, interventi economici straordinari e attivando le seguenti misure, senza le quali il sistema dell’emittenza radiotelevisiva locale non potrebbe continuare ad assolvere il ruolo sociale che gli compete: Garanzia dell’efficienza e della possibilità di utilizzare al meglio le infrastrutture informatiche indispensabili per il lavoro. Il Corecom rivolge, in particolare, un appello ai gestori della telefonia perché tengano sotto costante sorveglianza le proprie reti, già andate in tilt in alcuni territori, con conseguente interruzione del servizio per la popolazione, per i settori produttivi e per gli organi di informazione. Occorre individuare soluzioni, come richiesto dai Corecom al Governo attraverso il Coordinamento nazionale, unitamente alle compagnie telefoniche e di comunicazione e con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, che consentano a tutti gli utenti di accedere a forme che eliminino di fatto, in questa complessa fase, il cosiddetto traffico ‘extra soglia’. Inserimento, infine, del traffico dati tra i ‘servizi universali’, com’è avvenuto per la linea telefonica fissa”.