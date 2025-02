Mario Rosini Trio sul palco del Mercadante di Altamura

Domenica 23 febbraio alle ore 19:30, il Teatro Mercadante di Altamura ospiterà un evento imperdibile della rassegna “Stagione Concertistica” all’interno della stagione teatrale “Spegni e Sogna”. Sul palco salirà il Mario Rosini Trio, guidato dal talentuoso pianista e cantante Mario Rosini, finalista di The Voice Senior 2024 e artista di fama nazionale.

Rosini, noto per la sua voce calda e coinvolgente e per la sua straordinaria capacità interpretativa, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale raffinato ed emozionante. Insieme a lui, due musicisti d’eccezione: Paolo Romano (basso) e Mimmo Campanale (batteria), per un trio che fonde sonorità jazz e pop in una performance avvolgente ed elegante.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo un artista dalla carriera prestigiosa. Fin da giovane, Mario Rosini ha dimostrato il suo talento vincendo concorsi musicali e studiando al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. La sua carriera lo ha portato a collaborare con grandi nomi della musica italiana e internazionale, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2004, dove conquistò il secondo posto con il brano “Sei la vita mia”. Oltre all’attività concertistica, Rosini è stato anche membro del Duni Jazz Choir e docente al Conservatorio di Matera.

Lo spettacolo promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa, con un repertorio che spazierà tra classici rivisitati, brani originali e sonorità moderne, arricchite dalla grande sensibilità artistica del trio.

